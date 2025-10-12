Giá vàng phá đỉnh: Người Hồng Kông (Trung Quốc) bán tháo, khách Úc xếp hàng mua

Tại cửa hàng vàng Chong Kee Gold gần khu thương mại trung tâm Hồng Kông, khoảng 50 người đã xếp hàng để bán vàng miếng, vòng tay, kiềng và các loại trang sức khác.

Lam - một luật sư - cho biết bà muốn bán số vàng đã tích trữ suốt 20 năm qua. Bà mang theo một chiếc túi tote, bên trong có nhiều vàng miếng và vòng tay. Lam dự định sẽ bán một vài thỏi vàng nhỏ 5 lượng, mỗi thỏi trị giá gần 28.500 USD.

"Đây là thời điểm rất tốt để bán ra. Tôi đã giữ số vàng này gần 20 năm nay rồi", bà nói.

Nữ luật sư thu về số tiền cao gấp nhiều lần số tiền đầu tư ban đầu. Nhưng bà dự định chỉ bán một phần số vàng mà mình đang nắm giữ, vì tin rằng giá vàng sẽ còn tăng cao hơn nữa.

"Vàng là một khoản đầu tư rất an toàn đối với tôi trong thời điểm bất ổn này. Bạn có thể nắm giữ nó trong một thời gian dài mà nó vẫn giữ được giá trị".

Vàng đã vượt mốc 4.000 USD/ounce lần đầu tiên vào ngày 8/10, tiếp nối đà tăng kỷ lục khi bất ổn địa - chính trị và kinh tế lan rộng khiến các nhà đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn này.

Cửa hàng Chong Kee đón khách liên tục trong "cơn bão" vàng. (Ảnh: Reuters)

Chong Kee, cửa hàng nổi tiếng với mức giá thu mua vàng hấp dẫn, đã dừng phát số chờ cho khách vào chiều 9/10, sau khi chạm ngưỡng tối đa 300 khách.

Bên trong cửa hàng, một người đàn ông dùng đèn khò nung nóng các món đồ bằng vàng để kiểm tra độ tinh khiết của chúng.

Terence Hung, một người đàn ông 34 tuổi làm việc trong ngành xây dựng, cho biết anh đã bán khoảng 400 gram vàng mà gia đình tích lũy qua nhiều năm, bao gồm một số đồ trang sức bằng vàng được tặng cho con trai anh khi cậu bé tròn một tháng tuổi.

"Chúng tôi sắp di cư, vì vậy đây là thời điểm tuyệt vời để bán, và có thêm tiền cho cuộc sống mới", anh nói. Hung cho biết anh đã thu về khoảng 55.200 USD cho số vàng này, vì mức giá thu mua của Chong Kee cao hơn so với các nhà bán lẻ khác.

Bên trong tiệm vàng, ông chủ họ Chong sốt sắng cân vàng và chia cho khách hàng từng xấp tiền mặt. Với số tiền hơn 100.000 đô la Hồng Kông (12.850 USD), cửa hàng sẽ phát séc và khách hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân.

"Cửa hàng đông nghẹt. Nhu cầu rất, rất cao", ông nói. "Mọi người chỉ muốn bán thôi."

Một tờ giấy viết tay dán cạnh cửa ra vào ghi rõ, cửa hàng sẽ không phục vụ thêm khách hàng nào trong ngày. "Sáng mai hãy quay lại sớm để lấy số, sau đó đợi bên ngoài đến lượt gọi số", thông báo viết.

Cảnh tượng trái ngược

Khác với làn sóng bán vàng ở Hồng Kông, tại một chợ vàng ở Thượng Hải tuần này, các quản lý và nhân viên bán hàng cho biết lượng người mua vàng nhiều hơn bán, vì nhiều người tin tưởng giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Tại Sydney (Úc), cảnh tượng người dân xếp hàng mua vàng lặp lại mỗi ngày.

Sau khi vượt qua mức kỷ lục 4.000 USD/ounce vào ngày 8/10, giá vàng đã bắt đầu giảm vào ngày 10/10, nhưng vẫn còn nhiều khách hàng xếp hàng dài bên ngoài cửa hàng ABC Bullion tại Martin Place (Sydney).

Cảnh tượng bên ngoài cửa hàng ABC Bullion. (Ảnh: Reuters)

Giá vàng đang được đẩy lên cao bởi việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, sự thay đổi liên tục trong giới lãnh đạo chính trị của Pháp, và những rạn nứt trong Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền lâu năm của Nhật Bản.

Ngân hàng Commonwealth Bank dự đoán, kim loại quý này có thể chạm mốc 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2026.

Vàng hiện đã tăng 53% trong năm nay, vượt xa các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống khác. Trong hơn hai năm, giá vàng đã tăng 123%.

Sở đúc tiền Perth Mint đang ghi nhận 7.500 khách hàng mua bán vàng mỗi tuần.

Lo ngại về suy thoái kinh tế, các ngân hàng trung ương cũng đang tăng cường mua vàng tích trữ, đẩy giá kim loại này lên cao hơn nữa.