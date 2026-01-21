Giá vàng phá đỉnh, một quốc gia quyết định mua thêm 150 tấn, mục tiêu vào top 10 dự trữ vàng thế giới

Ba Lan sắp trở thành quốc gia có dự trữ vàng lớn thứ 10 thế giới sau khi ngân hàng trung ương nước này (NBP) công bố kế hoạch mua thêm 150 tấn.

Ngân hàng Trung ương Ba Lan hiện đang nắm giữ 550 tấn vàng có giá trị khoảng hơn 65 tỷ euro (76,5 tỷ USD), đứng thứ 12 trên thế giới. Nếu tăng lên 700 tấn, Ba Lan sẽ vượt qua Hà Lan (612,5 tấn) và Thổ Nhĩ Kỳ (641,3 tấn).

“Việc mua thêm sẽ đưa Ba Lan vào top 10 quốc gia có dự trữ vàng hàng đầu thế giới”, Thống đốc NBP Adam Glapiński tuyên bố trong một thông cáo báo chí ngày 20/1. Giá trị của 700 tấn vàng ước đạt 94 tỷ euro (110 tỷ USD).

Ông nhấn mạnh vàng là tài sản chiến lược đối với an ninh quốc gia và việc bán vàng là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đài truyền hình TVN24 đưa tin.

Nguồn: WGC, NBP.

Ba Lan đã đẩy nhanh quá trình tích lũy vàng trong những năm gần đây. Năm 1996, Ngân hàng trung ương nước này chỉ có 14 tấn vàng. Đến 2016, năm ông Glapiński trở thành thống đốc ngân hàng, con số này đã tăng lên 102 tấn. Kể từ đó, con số này đã tăng hơn 5 lần tính đến hiện tại.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong 11 tháng đầu năm 2025, NBP đã bổ sung 95 tấn vàng dự trữ, nhiều hơn bất kỳ ngân hàng trung ương nào khác trên toàn cầu. Tính đến cuối 2025, vàng chiếm hơn 28% dự trữ ngoại hối của Ba Lan, tăng từ mức gần 17% của năm 2024.

Tháng 5 năm ngoái, NBP thông báo rằng lần đầu tiên lượng dự trữ vàng của họ lớn hơn lượng dự trữ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) với 506,5 tấn.

Động thái của NBP trùng khớp với thời điểm giá vàng liên tiếp đạt các mức cao kỷ lục. Chốt phiên giao dịch 20/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng 92 USD lên 4.762 USD/ounce. Sang phiên sáng 21/1, giá tiếp tục đi lên, chạm kỷ lục 4.833 USD.

Trước đà tăng của giá vàng, Goldman Sachs nâng dự báo giá kim loại quý này sẽ sớm đạt mốc 4.900 USD/ounce. Trong trường hợp nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ, JP Morgan dự đoán giá có thể lên tới 5.300 USD/ounce.

“Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương tăng lên phản ánh phản ứng trước những căng thẳng kinh tế và những thay đổi địa chính trị trên toàn cầu. Mặc dù việc mua vào của các tổ chức không trực tiếp phản ánh vào giá cả, nhưng nó ảnh hưởng gián tiếp đến quyết định của các nhà đầu tư cá nhân”, bà Bassani-Prusik, giám đốc bộ phận đầu tư và ngoại hối tại Xưởng đúc tiền Ba Lan, nhận định.

Tham khảo: Euronews, ﻿TVP World