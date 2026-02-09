Giá vàng ở Việt Nam tăng không ngừng, cách đỉnh 191 triệu đồng/lượng bao nhiêu?

Ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch sáng 9/2, giá vàng thế giới tiếp tục tăng và hiện giao dịch ở mức 5.014 USD/ounce. Như vậy. sau hơn một tuần kể từ khi bắt đầu lao dốc, giá vàng mới lấy lại mốc 5.000 USD/ounce. Đây cũng là phiên thứ 2 liên tiếp giá đi lên, nhờ làn sóng mua bắt đáy, đồng USD suy yếu và lo ngại quanh cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Oman.

Tính đến 10h sáng nay (9/2), giá vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 178,2 – 181,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tương ứng tăng mạnh 1,9 triệu đồng mỗi lượng. Tương tự, vàng nhẫn 9999 của SJC cũng tăng tương ứng, và hiện giao dịch quanh mức 177,7 - 180,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng đang niêm yết quanh mức 178,2 – 181,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng vào 10h sáng nay.

Giá vàng trong nước đang có xu hướng quay trở lại vùng cao nhất, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng so với mức giá kỷ lục 191 triệu đồng/lượng vào hồi cuối tháng 1.

Tại Việt Nam, trong những ngày qua, có nhiều thông tin quan trọng liên quan đến kim loại quý.

Cụ thể, tại công điện ngày 8/2, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm hoàn thiện việc nghiên cứu, đề xuất lập sàn, sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa. Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị cơ quan quản lý ngành ngân hàng có báo cáo nghiên cứu các giải pháp huy động để thu hút nguồn ngoại tệ, vàng miếng trong dân.

Trên thực tế, việc huy động nguồn lực như ngoại tệ, nhất là vàng ở Việt Nam được nhắc tới nhiều lần trước đây. Theo dữ liệu Hội đồng Vàng thế giới (WGC) công bố, năm 2025, Việt Nam nằm trong nhóm tiêu thụ vàng cao nhất khu vực khi bình quân mỗi năm tiêu thụ khoảng 55 tấn vàng. Mức này cao hơn cả Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á, với mức tiêu thụ 48,8 tấn vàng.

Theo các chuyên gia, phần lớn lượng vàng này ở Việt Nam vẫn nằm trong két của người dân. Đây là một nguồn lực khổng lồ chưa được chuyển hóa thành vốn cho nền kinh tế.

Ngoài ra, mới đây Bộ Tài chính cũng lên tiếng về việc áp thuế vàng miếng ở Việt Nam. Theo đó, tại kiến nghị gửi Bộ Tài chính, cử tri TP HCM lo ngại việc thu thuế với giao dịch vàng miếng gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp sở hữu kim loại quý, tăng chi phí giao dịch của người dân.

Thế nhưng, Bộ Tài chính vừa khẳng định quy định này không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng thời quy định cũng không làm xáo trộn thị trường và đây là bước đi cần thiết để hạn chế việc đầu cơ, góp phần ổn định thị trường vàng.

Giá vàng tuần này sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng thế giới đang đà phục hồi trở lại. Ảnh: KT

Theo các chuyên gia, giá vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào vàng ở mức cao kỷ lục, trong khi nhu cầu vật chất tại các thị trường lớn như Ấn Độ và Trung Quốc vẫn bền bỉ, bất chấp biến động về giá.

Tuần trước, trong khảo sát của Kitco với các nhà phân tích, lãnh đạo ngân hàng và chuyên gia đầu tư, 67% tin rằng giá tuần này sẽ tăng, lấy lại mốc 5.000 USD/ounce.

Ông Adrian Day, Chủ tịch công ty quản lý tài sản Adrian Day Asset Management, nhận định rằng, vàng còn biến động lên xuống trong vài tuần tới. Theo ông, động lực chính giúp vàng tiếp tục đi lên trong năm nay còn nguyên. Đợt bán tháo hồi đầu tháng đã tạo ra cơ hội mua mới cho nhà đầu tư.

Tương tự, CPM Group, một công ty nghiên cứu thị trường hàng hóa tại Mỹ, đưa ra giá vàng mục tiêu 5.400 USD/ ounce cho đến ngày 20/2. Tuy nhiên, theo công ty này, khả năng xuất hiện các đợt điều chỉnh sâu về vùng 4.000 USD vẫn còn.

Trong tuần này, theo các chuyên gia, nhiều thông tin có khả năng ảnh hưởng đến giá vàng. Cụ thể, đó là hàng loạt báo cáo của Mỹ sẽ được công bố như báo cáo doanh số bán lẻ tháng 12, việc làm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và chỉ số giá tiêu dùng tháng 1.