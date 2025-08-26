Giá vàng nhẫn vừa lập đỉnh gần 130 triệu đồng/lượng: Nữ nhân viên văn phòng mua vàng từ lúc 65 triệu, nay sở hữu gần 200 chỉ

Sau nhiều năm, chị quyết định thay đổi tư duy tài chính và tìm ra cách tích lũy hiệu quả hơn.

Chị T.H (35 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Tôi kết hôn đã 8 năm. Ngay từ khi đi làm, mức lương của tôi dao động 10–12 triệu đồng và nhanh chóng tăng lên trên 20 triệu đồng, chưa kể các khoản thu nhập thêm từ công việc ngoài. Nếu so với bạn bè cùng trang lứa, đó là mức thu nhập khá. Nhưng sau nhiều năm, số tiền tôi tích lũy được chỉ khoảng 200 triệu đồng – một con số quá ít so với công sức bỏ ra".

Sau khi trả hết nợ mua nhà vào năm 2019, chị bắt đầu lên kế hoạch tích lũy. Tuy nhiên, ngay cả khi thu nhập ổn định, chồng kinh doanh thuận lợi, thì đến đầu năm 2024, khoản tiết kiệm của chị vẫn chỉ dừng lại ở mức 200 triệu đồng.

"Tôi cũng thử đầu tư chứng khoán nhưng gần như toàn thua lỗ. Nguyên nhân chính là tôi thiếu kỷ luật trong chi tiêu, thường xuyên rút tiền tiết kiệm để mua sắm quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn uống… Chỉ cần lướt mạng xã hội là tôi lại tiêu, nên chẳng tích được bao nhiêu", chị thẳng thắn chia sẻ.

Bước ngoặt đến vào tháng 1/2024. Sau nhiều trăn trở, chị bàn với chồng: thay vì gửi tiết kiệm hay đầu tư linh tinh, sẽ chuyển sang mua vàng để tích lũy. "Mục tiêu ban đầu không phải chờ vàng tăng giá, mà chỉ đơn giản là tránh hao hụt. Tiền mặt thì tôi dễ tiêu, còn vàng thì khó rút ra để chi tiêu bừa bãi. Đầu tư chứng khoán hay tiền ảo tôi không rành, đã thử và toàn lỗ, nên tôi chọn vàng".

Từ đó, chị T.H. đặt nguyên tắc: mỗi khi nhận lương, mua ít nhất 1 chỉ vàng. Ban đầu chị trực tiếp xếp hàng tại cửa hàng, sau chuyển sang mua online cho tiện. Ngay cả khoản thu nhập ngoài lương, nếu đủ 1 chỉ thì mua, không đủ thì mua nửa chỉ. Toàn bộ tiền chồng đưa cũng được đổi sang vàng.

"Có người bảo tôi dại khi mua vàng lúc giá đỉnh. Nhưng bạn thấy không, hồi tháng 4/2025, giá vàng lập đỉnh 120 triệu đồng/lượng. Nhưng đến hiện tại, giá vàng nhẫn đã tăng tới gần 130 triệu đồng/lượng. Quan điểm của tôi rất rõ: cứ có tiền là mua, không quan trọng đỉnh hay đáy. Nếu chờ giá giảm, có khi tôi đã tiêu hết trước khi kịp mua", chị nói.

Để duy trì kỷ luật tài chính, chị đặt ra một số nguyên tắc:

- Có tiền là mua vàng ngay, không để lâu vì tiền mặt dễ tiêu.

- Không bán vàng khi cần tiền, luôn để bản thân ở trạng thái "thiếu tiền mặt" để hạn chế chi tiêu không cần thiết.

- Cố định chi tiêu gia đình ở mức 15–20 triệu đồng/tháng, coi đó là trần chi tiêu, mọi khoản phát sinh đều là hưởng thụ chứ không phải nhu cầu thiết yếu.

- Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, quần áo, để biết mình thực sự cần gì, tránh mua sắm bừa bãi.

Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình chị trở nên tiết kiệm, ngăn nắp hơn. Chị cũng dần thay đổi thói quen, không còn cảm giác thiếu thốn dù trong túi lúc nào cũng ít tiền mặt.

Điều bất ngờ là chỉ sau hơn một năm kiên trì, gia đình chị T.H đã tích lũy được gần 200 chỉ vàng. Nếu tính từ lúc giá vàng còn ở mốc 65–78 triệu đồng/lượng đến khi lập đỉnh 122 triệu đồng/lượng, khoản tích sản này vừa giúp bảo toàn giá trị, vừa gia tăng tài sản đáng kể.

"Tôi không coi vàng là kênh đầu cơ. Quan trọng là nhờ vàng, tôi buộc mình phải tiết kiệm. Nhìn lại, ngoài số vàng đang nắm giữ, tôi thấy bản thân sống kỷ luật hơn, ít tiêu xài hoang phí và yên tâm hơn về tài chính gia đình", chị chia sẻ.

Dự tính thời gian tới, chị sẽ chuyển một phần số vàng sang mua căn hộ chung cư để cho thuê, tạo thêm nguồn thu nhập thụ động.

Câu chuyện của chị T.H là minh chứng rõ ràng: tiết kiệm cần kỷ luật, còn vàng là công cụ tích sản hữu hiệu giúp "khóa" tiền khỏi thói quen tiêu xài cảm tính. Dù thị trường vàng biến động, việc mua đều đặn, không chạy theo tâm lý đỉnh – đáy đã giúp chị vừa bảo toàn giá trị, vừa xây dựng nền tảng tài chính ổn định dài hạn.

Mai Anh