Sáng nay, giá vàng nhẫn và vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục tăng mạnh. Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 112,9 – 115,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng mỗi lượng so cùng thời điểm sáng ngày hôm qua.

Tại DOJI, giá mua vào vàng nhẫn tăng 700.000 đồng, lên mức 108,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 113 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 113,2 – 115,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,2 triệu đồng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng ở chiều bán ra.

Giá vàng miếng tại cả ba doanh nghiệp này cũng bật tăng mạnh, hiện giao dịch ở mức 117,7 – 119,7 triệu đồng/lượng, tăng thêm 900.000 đồng mỗi lượng.

Tại nhà vàng Mi Hồng (TP.HCM), giá vàng nhẫn vọt lên mức 113,5 – 115 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt ở chiều mua vào và bán ra thêm 1 – 1,3 triệu đồng/lượng . Giá vàng miếng tại đây cũng được điều chỉnh tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, hiện giao dịch ở mức 118,3 - 119,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ở ngưỡng 3.370 USD/ounce, tăng 16 USD so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Theo Kitco News, trong phiên giao dịch hôm qua, hợp đồng tương lai vàng tiếp tục bứt phá mạnh vào thứ Tư, với hợp đồng tháng 8, kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất, tăng thêm 31,20 USD, đạt mức 3.378 USD/ounce. Đà tăng của kim loại quý này tiếp tục kéo dài sang phiên giao dịch châu Á, khi thị trường Australia ghi nhận mức tăng bổ sung, đưa tổng mức tăng ròng lên hơn 33 USD, phản ánh rõ sức hấp dẫn toàn cầu của tài sản trú ẩn truyền thống.

Theo ông David Morrison, chuyên gia tài chính đến từ Trade Nation, sức hút của vàng được củng cố bởi những lo ngại xoay quanh chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là việc áp thuế “có đi có lại”.

Một yếu tố quan trọng thúc đẩy đà tăng của vàng là sự suy yếu kéo dài của đồng USD. Khi đồng USD suy yếu, vàng, vốn được định giá bằng USD, trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Giá vàng đi lên trong bối cảnh diễn ra những chuyển biến đáng chú ý về ngoại giao. Tổng thống Trump vừa thông báo đạt được một thỏa thuận thương mại sơ bộ với Trung Quốc sau hai ngày đàm phán tại London, đánh dấu tín hiệu tích cực trong việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, bức tranh thương mại vẫn còn phức tạp và phần nào mâu thuẫn. Thêm vào đó, dữ liệu kinh tế gần đây lại cho thấy lạm phát tại Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 chỉ tăng 0,1% so với tháng trước. giảm so với mức 0,2% trong tháng 4 và thấp hơn dự báo 0,2%. Chỉ số CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng cũng giảm tốc, chỉ tăng 0,1% so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 0,3%.

Về lý thuyết, khi lạm phát hạ nhiệt, vàng sẽ kém hấp dẫn hơn với vai trò phòng hộ lạm phát. Tuy nhiên, thực tế cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào kim loại quý này.

Các chuyên gia tại Saxo Bank nhận định: “Giá vàng vẫn tăng bất chấp việc Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận giảm căng thẳng thương mại. Thị trường vẫn dồn sự chú ý vào dữ liệu lạm phát vừa công bố, kết quả đấu giá trái phiếu 10 năm của Mỹ, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương và lực cầu đầu tư đối với kim loại quý.”

Đà tăng hiện tại của vàng cho thấy vai trò ngày càng đa dạng của tài sản này trong danh mục đầu tư hiện đại. Bên cạnh vai trò truyền thống là kênh phòng hộ lạm phát, vàng ngày càng được xem như một hàng rào chống lại bất ổn địa chính trị và rủi ro tiền tệ.

Việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào, như Saxo Bank đề cập, thể hiện niềm tin vững chắc của tổ chức đối với giá trị lâu dài của vàng, ngay cả khi các chỉ báo kinh tế truyền thống không nhất thiết ủng hộ nhu cầu trú ẩn.