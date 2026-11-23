Giá vàng trong nước mở đầu phiên sáng 23/11 đi ngang, với vàng miếng SJC giữ mức 133,5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn cao nhất 133,3 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần lao dốc gần 9%, xuống còn 3.538 USD/ounce.

Cập nhật đến 9h30 sáng 23/11, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC tại nhiều thương hiệu tăng 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra lên 135 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tăng từ 1-1,8 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 128,8-134,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 127-132,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-134 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 129,8 triệu đồng/lượng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, trong khi PNJ thấp nhất ở mức 127 triệu đồng/lượng, chênh 2,8 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết mức cao nhất 134,8 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở 132,5 triệu đồng/lượng, chênh 2,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, giá mua vào tại cả 5 thương hiệu cùng ở mức 130 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết mức 135 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với mức 134 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu.

9h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 128,8 134,8 130 135 PNJ 127 132,5 130 135 DOJI 129,8 134,8 130 135 Bảo Tín Minh Châu 129,8 134,8 130 134 Bảo Tín Mạnh Hải 129,8 134,8 130 135

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch ở mức 3.579 USD/ounce, tăng 1,2% so với mức đóng cửa tuần trước. Trước đó, kim loại quý này đã giảm gần 9% trong tuần gần nhất.

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Mở đầu phiên giao dịch sáng 23/11, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC tại cả 5 thương hiệu được khảo sát tiếp tục niêm yết ở mức 133,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn dao động từ 131,5-133,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 127,3-133,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 126-131,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, cũng đi ngang ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 128-133 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 128,3-133,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 128,3-133,5 triệu đồng/lượng, cũng không ghi nhận điều chỉnh.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 128,3-133,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 128,3 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 126 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 2,3 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết mức cao nhất 133,3 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở 131,5 triệu đồng/lượng, chênh 1,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, giá bán ra tại cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng ở mức 133,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào cao nhất là 128,5 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết thấp hơn, ở 128,3 triệu đồng/lượng, chênh 200.000 đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 127,3 133,3 128,5 133,5 PNJ 126 131,5 128,5 133,5 DOJI 128 133 128,5 133,5 Bảo Tín Minh Châu 128,3 133,3 128,3 133,5 Bảo Tín Mạnh Hải 128,3 133,3 128,5 133,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay đóng cửa tuần qua ở mức 3.538 USD/ounce, giảm gần 9% so với cuối tuần trước.

Giá vàng thế giới trải qua một tuần giảm mạnh khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên gây sức ép lên kim loại quý. Cùng với đó, làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ, khiến nhà đầu tư phải thanh lý vàng để bù đắp thua lỗ.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan vẫn chiếm ưu thế. Trong số 15 chuyên gia tham gia khảo sát, có 9 người (60%) dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần này, 4 người (27%) kỳ vọng tăng và 2 người (13%) nhận định đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Ở nhóm 207 nhà đầu tư cá nhân, 95 người (46%) dự báo giá giảm, 74 người (36%) kỳ vọng tăng và 38 người (18%) cho rằng giá đi ngang hoặc khả năng tăng giảm tương đương.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, tiếp tục dự báo giá vàng giảm. Theo ông, dù hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương có thể hỗ trợ thị trường dài hạn, nhà đầu tư không nên đi ngược xu hướng hiện tại khi chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều.

Cùng quan điểm, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cảnh báo nếu vàng giao ngay không giữ được ngưỡng 3.500 USD/ounce, tương ứng 3.573 USD/ounce trên thị trường tương lai, giá có thể nhanh chóng giảm thêm 300 USD. Vùng 3.256–3.280 USD/ounce có thể trở thành mục tiêu tiếp theo nếu các ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ.

Ông Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho rằng kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt và giá năng lượng giảm đang làm suy yếu nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa lạm phát. Theo ông, vùng hỗ trợ tiếp theo nằm tại 3.200–3.400 USD/ounce.

Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, nhận định hoạt động giảm đòn bẩy tài chính đang khiến vàng và cổ phiếu cùng suy yếu. Giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng tích lũy tháng 4–8/2025 và kiểm tra đường trung bình động 200 tuần trước khi phục hồi.

Ở chiều ngược lại, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, cho rằng vàng đã bị bán tháo quá mức và có khả năng phục hồi trong tuần này. Tuy nhiên, nếu chứng khoán tiếp tục lao dốc, giá vàng vẫn có thể giảm thêm do nhà đầu tư phải bán tài sản để đáp ứng yêu cầu bổ sung ký quỹ.

Ông Norman Liebke, chuyên gia phân tích tại Commerzbank, cũng nhận định đợt bán tháo vàng và bạc có thể đã đi quá xa, mở ra khả năng phục hồi nếu kỳ vọng lãi suất ổn định trở lại.

Trong khi đó, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, đang theo dõi khả năng giá vàng hình thành đáy. Theo ông, nếu ngưỡng 3.500 USD/ounce bị phá vỡ, giá có thể tiếp tục giảm về vùng 3.430–3.450 USD/ounce.

Ở nhóm trung lập, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, cho rằng thị trường cần ổn định trước khi phục hồi bền vững. Về dài hạn, Fed có thể thắt chặt quá mức rồi buộc phải giảm lãi suất, tạo tiền đề cho chu kỳ tăng giá vào cuối năm 2027.

Các chuyên gia CPM Group nhận định đồng USD mạnh và kỳ vọng Fed tăng lãi suất vẫn gây sức ép lên vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sau đợt giảm sâu, thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy đi ngang.

Tuần này, nhà đầu tư sẽ tập trung theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, đáng chú ý là PMI sản xuất, niềm tin người tiêu dùng, chỉ số lạm phát PCE, GDP sơ bộ quý III, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần.