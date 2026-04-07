Giá vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu thấp hơn nhiều so với vàng miếng SJC

Sáng 7-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 170,1 triệu đồng/lượng mua vào và 173,1 triệu đồng/lượng bán ra - ổn định so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn 99,99% có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn trơn ở mức 169,6 triệu đồng/lượng mua vào và 172,6 triệu đồng/lượng bán ra - không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Trong khi đó, PNJ bán vàng nhẫn trơn ở mức 172 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng niêm yết tới 173 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, vàng nhẫn trơn tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải được giao dịch ở mức thấp hơn. Các doanh nghiệp này niêm yết vàng nhẫn trơn bán ra khoảng 171,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đi ngang dù giá thế giới giảm mạnh. Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng ở mức 4.630 USD/ounce, giảm hơn 30 USD/ounce so với hôm qua.

Giá vàng thế giới biến động trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD duy trì ở mức cao. Giá dầu thô hiện trên 111 USD/thùng, trong khi chỉ số USD Index (DXY) giữ trên 100 điểm.

Theo giới phân tích, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, đồng USD mạnh lên và hoạt động chốt lời đang gây áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về triển vọng dài hạn, giá vàng có thể trụ vững trên vùng 4.500 USD/ounce và hướng tới mốc 5.000 USD/ounce.

Báo cáo mới nhất của Merrill Lynch cho thấy dù lạm phát gia tăng và xung đột tại Trung Đông leo thang, vàng chưa phát huy vai trò trú ẩn vốn rõ nét. Giá kim loại quý này đã giảm khoảng 16% kể từ khi căng thẳng bùng phát.

Trong 4 tuần gần đây, giá vàng diễn biến cùng chiều với nhiều loại tài sản, đi ngược vai trò phòng ngừa rủi ro truyền thống. Dù vậy, đợt điều chỉnh này diễn ra sau giai đoạn tăng mạnh, khi các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vào, đưa giá vàng lập đỉnh trên 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1-2026.

Theo các chuyên gia, sau những đợt tăng nóng, việc điều chỉnh giá vàng là bình thường. Tuy nhiên, các yếu tố như thâm hụt ngân sách lớn, xu hướng suy yếu của đồng USD và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ của ngân hàng trung ương vẫn sẽ hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.



