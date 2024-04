Cập nhật lúc 13h30, giá vàng SJC tiếp tục xác lập đỉnh mới, chạm mốc 85,5 triệu đồng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của kim loại quý này.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 83,3-85,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng so với lần điều chỉnh gần nhất.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,9- 85,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng mỗi lượng.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 83-85,4 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng ở chiều mua vào và 400.000 đồng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn có điều chỉnh nhẹ tại các thương hiệu. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện ở mức 74,65-76,55 triệu đồng/lượng, giảm chiều bán ra 100.000 đồng mỗi lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn mức 75,48-77,18 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng mỗi lượng so lần điều chỉnh gần nhất. Giá vàng nhẫn tròn trơn tại DOJI hiện niêm yết ở mức 75,55-77,55 triệu đồng/lượng, tăng 200.000-300.000 đồng.

Cập nhật đến thời điểm11h00 sáng ngày 15/4, giá vàng nhẫn tròn trơn tiếp tục tăng tại các thương hiệu. Giá vàng SJC lập đỉnh mới.

Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 83-85,22 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,12 triệu đồng mỗi lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng nay. Giá nhẫn tròn trơn ở mức 74,65-76,65 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng mỗi lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,7 - 85 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1 triệu mỗi lượng so với đầu giờ sáng nay. Giá vàng nhẫn ở mức 75,08 -76,98 triệu đồng/lượng, tăng hơn 600.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 82-85 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng mỗi lượng. Giá nhẫn tròn trơn ở 75,35- 77,25 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 800.000 đồng mỗi lượng.

Trước đó, giá vàng trong nước cuối tuần qua giảm mạnh khi Ngân hàng Nhà nước phát đi thông điệp mới về việc sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng, sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế.

Vàng trong nước sáng nay tăng một phần do nhu cầu cao, phần khác do giá thế giới tăng mạnh. Hiện giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.355,3 USD/ounce, tăng 13,3 USD/ounce so với kết phiên tuần qua. Khảo sát thị trường vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia đều lạc quan với triển vọng của giá vàng. Rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục đẩy giá vàng lên cao.