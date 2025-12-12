Giá vàng nhẫn tăng, SJC đi xuống

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Có mức giảm tương tự nhưng nhiều doanh nghiệp niêm yết chênh lệch giá mua vào - bán ra khác nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 153,5 - 154,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm trong khi vàng nhẫn đồng loạt tăng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn lại có xu hướng tăng. Theo đó, vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết 151 - 154 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 150,2 - 153,2 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.276 USD/ounce, tăng 49 USD so với sáng qua.

Như vậy, trước diễn biến giá vàng thế giới tăng trở lại, thị trường trong nước chỉ có vàng nhẫn phản ứng cùng chiều còn vàng miếng SJC trái chiều. Nguyên nhân bởi giá vàng miếng đang một mình “một chợ”. Trong khi đó, việc nhập vàng để sản xuất vàng miếng được dự sẽ vào đầu năm 2026 khiến giá vàng miếng SJC hạ nhiệt.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.154 đồng/USD, giảm 1 đồng so với sáng qua.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.141 - 26.411 đồng/USD (mua - bán).

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.520 - 27.620 đồng/USD (mua - bán).