Giá vàng miếng SJC lại gây sốc

Sáng 21-8, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 124,4 triệu đồng/lượng mua vào, 125,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC vượt 126 triệu đồng/lượng

Sau 1 ngày đi xuống, giá vàng miếng SJC nhanh chóng tăng vọt trở lại và lập đỉnh mới.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá mua vào - bán ra chỉ 1 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mức chênh lệch 2-3 triệu đồng/lượng ở giai đoạn trước. Diễn biến này phản ánh việc các doanh nghiệp chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn để kích thích khách hàng bán lại vàng.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC cũng được một số cửa hàng nhỏ đẩy vượt 126 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh 125,4 triệu đồng/lượng mua vào, 126,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua và đang cao hơn giá vàng miếng SJC tại các công ty vàng gần 1 triệu đồng.

Các cửa hàng vàng cũng thu hẹp biên độ giá mua – bán xuống chỉ còn 900.000 đồng.

Với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 117,3 triệu đồng/lượng mua vào và 119,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với hôm qua, mức tăng chậm hơn vàng miếng.

Giá vàng miếng SJC tách biệt giá thế giới

Giá vàng trong nước tiếp tục đi lên, vượt qua các mốc đỉnh cũ theo đà phục hồi của giá thế giới. Dù vậy, tốc độ tăng của giá vàng trong nước nhanh hơn khiến chênh lệch ngày càng giãn rộng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 3.342 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD/ounce so với hôm qua. Đà tăng giá của giá vàng đang được thúc đẩy bởi thị trường chứng khoán Mỹ bị bán tháo khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như vàng. Đồng USD hạ nhiệt cũng hỗ trợ giá vàng đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 107 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn gần 13 triệu đồng và thấp hơn vàng miếng SJC hơn 18 triệu đồng.



