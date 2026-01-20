Giá vàng liên tục lập đỉnh, chuyên gia bất ngờ đưa ra khuyến nghị mới

Giá vàng đang duy trì ở vùng cao kỷ lục và liên tục thiết lập các đỉnh mới, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management, những nhịp rung lắc hiện tại không làm thay đổi xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý, thậm chí xác suất vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026 đang tăng lên đáng kể.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, ông Doshi cho rằng việc chốt lời trong vài phiên hoặc giai đoạn tích lũy kéo dài một vài tháng là diễn biến bình thường khi giá ở vùng cao. “Một vài ngày điều chỉnh hay thậm chí một tháng đi ngang cũng không làm thay đổi xu hướng tăng thực sự,” ông nói. Đáng chú ý, vị chuyên gia này ước tính xác suất vàng chạm mốc 5.000 USD/ounce trong vòng 6–9 tháng tới hiện đã vượt 30%, thậm chí tiệm cận 40%.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh cả giá vàng và thị trường chứng khoán Mỹ đều đang giao dịch gần các mức đỉnh lịch sử. Trái với quan điểm cho rằng vàng sẽ mất vai trò phòng vệ khi chứng khoán tăng mạnh, ông Doshi cho rằng diễn biến hiện tại lại củng cố thêm lý do nắm giữ vàng trong danh mục.

“Nếu chỉ số S&P 500 suy yếu trong khi vàng ở mức 4.500 USD, tôi sẽ lo ngại hơn. Nhưng khi cổ phiếu ở gần mốc 7.000 điểm và vàng cũng ở vùng đỉnh, điều đó thực sự khiến tôi tự tin hơn khi tiếp tục nắm giữ vàng,” ông nhấn mạnh.

Theo ông Doshi, sức bền của giá vàng hiện nay không còn dựa nhiều vào các câu chuyện truyền thống xoay quanh lãi suất, mà phản ánh sự tái định giá rủi ro ở quy mô lớn. Mối tương quan giữa cổ phiếu và trái phiếu vẫn thiếu ổn định, trong khi bất ổn địa chính trị, chính sách và tài khóa đang gia tăng trên diện rộng.

“Đây không chỉ là những tiêu đề gây nhiễu,” ông nhận định. “Một số rủi ro hiện nay cho thấy khả năng xảy ra những thay đổi mang tính cấu trúc, buộc thị trường phải định giá lại các kịch bản cực đoan từng bị xem là khó xảy ra.”

Báo cáo Gold Monitor tháng 1 của State Street cũng cho rằng căng thẳng địa chính trị, thâm hụt ngân sách kéo dài và mức nợ chính phủ – doanh nghiệp đạt kỷ lục trong năm 2025 đang trở thành các yếu tố hỗ trợ bền vững cho giá vàng. Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục phát huy vai trò là tài sản phòng vệ với mức biến động tương đối thấp.

“Khi biên độ các kịch bản có thể xảy ra ngày càng rộng, điều đó thường có lợi cho các tài sản trú ẩn an toàn như vàng,” ông Doshi cho biết.

Đáng chú ý, vị chuyên gia này cho rằng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hiện không còn là yếu tố chi phối chính đối với giá vàng. Theo ông, lạm phát đã hạ nhiệt nhưng khó có khả năng sớm quay về mục tiêu 2%, trong khi Fed nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái “đứng ngoài” trong phần lớn năm 2026.

“Vàng thực tế vẫn có thể diễn biến tích cực trong giai đoạn Fed tạm dừng chính sách, miễn là định hướng dài hạn vẫn nghiêng về khả năng cắt giảm lãi suất,” ông nói.

Bên cạnh yếu tố vĩ mô, nhu cầu vật chất và nhu cầu đầu tư tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho thị trường. Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương được đánh giá ngày càng ít nhạy cảm với biến động giá, qua đó giúp vàng duy trì vùng hỗ trợ trên mốc 4.000 USD/ounce. Trong khi đó, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng vẫn tích cực, dù tổng lượng nắm giữ chưa quay lại mức đỉnh của năm 2020.

“Vàng vẫn chưa trở thành tài sản được phân bổ rộng rãi trong danh mục toàn cầu,” ông Doshi nhận định. “Vẫn còn nhiều dư địa để tỷ trọng vàng tiếp tục tăng. Ở thời điểm hiện tại, vàng đang dao động trong vùng 4.000–5.000 USD/ounce.”

Theo vị chuyên gia này, một giai đoạn đi ngang hoặc tích lũy trong ngắn hạn không phải là tín hiệu xấu, mà có thể giúp thị trường hấp thụ lực chốt lời và tạo nền cho nhịp tăng tiếp theo.

“Giá đi ngang trong vài tháng không làm chệch mục tiêu của nhà đầu tư. Ngược lại, điều đó còn mở ra cơ hội để nhà đầu tư quay lại, đặc biệt khi các nhịp điều chỉnh đã liên tục được mua lên rất mạnh trong thời gian qua,” ông kết luận.

Theo Kitco News ﻿