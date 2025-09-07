Giá vàng lập đỉnh: Năm ngoái mua 1 lượng, năm nay lãi "khủng"

Nếu nhà đầu tư mua 1 lượng SJC vào 17/9/2024 tại giá bán ra 82,0 triệu đồng/lượng, rồi bán ra vào 06/9/2025 theo giá mua vào 131,9 triệu đồng/lượng, khoản chênh lệch mang về là khoảng 49,9 triệu đồng, tương đương tăng 60,9% . Con số trên chưa tính chi phí phát sinh (nếu có).

Diễn biến một năm qua cho thấy vàng miếng trong nước đi lên mạnh và liên tiếp lập đỉnh vào đầu tháng 9/2025. Biên độ tăng nhanh khiến kết quả đầu tư của người "ôm vàng" từ cuối quý 2/2024 trở thành một trong những khoản sinh lời đáng chú ý so với nhiều kênh thụ động khác.

Tuy vậy, thị trường vàng Việt Nam đặc thù bởi chênh lệch mua - bán lớn và giá trong nước có thể vênh đáng kể so với thế giới, nên lợi nhuận thực tế chịu ảnh hưởng mạnh bởi thời điểm khớp lệnh.

Với nhà đầu tư cá nhân, hai lưu ý quan trọng là: (1) luôn đối chiếu giá mua vào/bán ra ở cùng một thương hiệu/điểm bán trước khi ra quyết định; (2) cân nhắc phân bổ tỷ trọng phù hợp khẩu vị rủi ro, hạn chế "đu đỉnh" trong các nhịp tăng nóng. Một nguyên tắc đơn giản: chỉ dùng tiền nhàn rỗi, không vay mượn đòn bẩy và đặt sẵn ngưỡng chốt lời/cắt lỗ.