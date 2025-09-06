Giá vàng lập đỉnh liên tục, có nên mua vào để chớp cơ hội lấy lời?

Mở cửa phiên sáng nay 6/9, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục leo thang mạnh: Bảo Tín Minh Châu niêm yết 127,8 – 130,8 triệu đồng/lượng; PNJ và DOJI quanh 127,7 – 130,7 triệu đồng/lượng; Công ty SJC ở mức 127,7 – 130,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC thậm chí tăng lên 133,9 – 135,4 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Đà tăng nóng trong nước diễn ra song song với giá vàng quốc tế. Trên thị trường thế giới, vàng giao ngay vọt lên 3.585 USD/ounce, tăng hơn 40 USD chỉ trong một phiên và tiến sát ngưỡng 3.600 USD/ounce. Giá vàng tăng trong bối cảnh báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ chỉ ghi nhận thêm 22.000 việc làm phi nông nghiệp, thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng 75.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Đồng USD trượt dốc, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,099%.

Thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ cắt lãi suất trong cuộc họp tháng 9, thậm chí không loại trừ khả năng mạnh tay hơn 0,5 điểm phần trăm. Viễn cảnh nới lỏng tiền tệ cộng với bất ổn địa chính trị và nhu cầu vàng từ Trung Quốc đã tạo "cơn bão hoàn hảo" đẩy kim loại quý lên đỉnh mới.

Ở góc độ cơ hội, nhiều nhà đầu tư ngắn hạn tin rằng vàng vẫn còn dư địa tăng, nhất là khi các yếu tố hỗ trợ chưa hạ nhiệt. Một số dự báo cho rằng giá vàng quốc tế hoàn toàn có thể hướng tới mốc 4.000 USD/ounce nếu Fed bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh tay. Điều này cũng đồng nghĩa giá vàng trong nước sẽ có đà tiếp tục tăng theo.

Tuy nhiên, rủi ro không hề nhỏ. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước so với thế giới vẫn ở mức cao hàng chục triệu đồng/lượng, tạo ra nguy cơ "mua đỉnh – lỗ ngay" nếu giá đảo chiều. Trong khi đó, vàng nhẫn, dù sát hơn với giá quốc tế cũng đã lên vùng kỷ lục, khiến khả năng sinh lời ngắn hạn trở nên mong manh.

Theo các chuyên gia tài chính, việc "đu" vàng trong lúc giá đang lập đỉnh liên tục mang tính rủi ro cao, nhất là với nhà đầu tư lướt sóng. Vàng thích hợp hơn cho chiến lược tích sản dài hạn, như một kênh phòng ngừa rủi ro lạm phát và biến động kinh tế.

Ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia ngân hàng, từng khuyến nghị: "Nếu mua vàng lúc này, nhà đầu tư cần chấp nhận tư duy dài hạn. Còn nếu kỳ vọng lướt sóng lấy lời nhanh, mức độ mạo hiểm là rất lớn."

Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi "có nên mua vào lúc này không", cần phân biệt rõ mục tiêu:

- Nếu tích sản, vàng vẫn là kênh bảo toàn giá trị đáng cân nhắc.

- Nếu đầu cơ ngắn hạn, biên độ dao động lớn và chênh lệch giá cao có thể khiến nhà đầu tư đối diện nguy cơ thua lỗ ngay sau khi mua.

Trong bối cảnh vàng "nóng" chưa từng có, sự thận trọng vẫn là lời khuyên hàng đầu. Các nhà phân tích cũng khuyến nghị nhà đầu tư nhỏ lẻ nên chia nhỏ dòng tiền, không nên dồn vốn lớn một lúc để tránh rủi ro "mua đỉnh". Việc giải ngân từng phần sẽ giúp giảm áp lực nếu thị trường có nhịp điều chỉnh.

Ngoài ra, vàng hiện được đánh giá phù hợp hơn với chiến lược tích sản dài hạn. Nếu có sẵn nguồn tiền nhàn rỗi, có thể cân nhắc mua vàng nhẫn để tích trữ, nhưng nên xác định nắm giữ ít nhất từ 1–3 năm thay vì kỳ vọng lợi nhuận tức thì.



