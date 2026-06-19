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Giá vàng lao dốc mạnh

Ngọc Mai
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Sáng nay (19/6), giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch quanh mức 147,8 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Chênh lệch mua vào - bán ra tiếp tục nới rộng thêm nửa triệu đồng/lượng so với hôm qua. Điều này cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn duy trì biên độ phòng ngừa rủi ro khá cao trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC về mốc 147,8 triệu đồng/lượng.

- Ảnh 1.

Giá vàng giảm mạnh theo thế giới.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu có giá 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.184 USD/ounce, giảm 135 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới hiện tương đương hơn 133 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với thế giới lên hơn 14 triệu đồng/lượng.

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Thị trường bạc cũng ghi nhận mức giảm mạnh. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 67 triệu đồng/kg, giảm 3 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.181 đồng/USD, tăng 8 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.120 - 26.440 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch phổ biến quanh mức 26.300 - 26.320 đồng/USD.

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giá vàng

giá vàng lao dốc mạnh

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