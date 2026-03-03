Giá vàng hơn 18,9 triệu đồng/chỉ: Người trẻ vẫn xếp hàng mua vàng bằng được, có người phải về tay không vì 1 lý do

Ngày hôm qua (2/3), giá vàng vượt mốc 190.090.000 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, khiến nhiều người không khỏi thảng thốt. Đến hôm nay (3/3), giá vàng có sự giảm nhẹ. Vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn được nhiều thương hiệu vàng niêm yết ở mức 186.400.000 triệu đồng/lượng mua vào và 189.400.000 triệu đồng/lượng bán ra.
Trong bối cảnh giá vàng giảm nhưng giá bán ra vẫn ở mức cao như hiện tại, không ít người - đặc biệt là các bạn trẻ, vẫn cố gắng đi xếp hàng mua vàng. Tuy nhiên, tình hình các tiệm vàng trên phố Cầu Giấy lại có sự đối nghịch.
Phú Quý vắng khách, Bảo Tín Minh Châu thông báo hết vàng, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn hot vàng 0,1 chỉ
Ghi nhận lúc 10h sáng nay tại cửa hàng Phú Quý số 329 Cầu Giấy (Hà Nội): Lượng khách đến giao dịch vàng - bạc khá vắng, không còn cảnh tượng xếp hàng chen chúc từ trong tiệm ra đến vỉa hè. Quản lý cửa hàng cho biết hôm nay, Phú Quý số 329 Cầu Giấy (Hà Nội) phục vụ song song cả giao dịch vàng và giao dịch bạc, không giới hạn số lượng vàng - bạc trên mỗi giao dịch.
Cùng thời điểm, tình hình tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải số 163 Cầu Giấy lại có phần trái ngược. Nhiều bạn trẻ xếp hàng chờ mua vàng 0,1 chỉ.
Quản lý cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải số 163 Cầu Giấy cho biết: Mỗi ngày, cơ sở này chỉ phục vụ 80 sản phẩm vàng 0,1 chỉ. Các sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn trơn hiện đang hết hàng, cửa hàng không nhận khách giao dịch đặt mua trước. Nếu khách hàng muốn mua vàng tích lũy, cửa hàng hiện chỉ có sản phẩm đồng vàng hoa sen và đồng vàng cúc tròn trọng lượng 1 chỉ. Mặc dù 2 sản phẩm đồng vàng được thông báo là không bị tính phí gia công, không ít khách hàng vẫn chọn “quay xe đi về” vì chỉ trung thành với vàng nhẫn, vàng miếng.
Còn tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu số 139 Cầu Giấy, khoảng 10h30 sáng nay, cửa hàng đã thông báo tạm hết các sản phẩm vàng miếng, vàng tích lũy và không nhận thêm khách hàng đến xếp hàng lấy số thứ tự, chờ giao dịch.
Giá vàng biến động, người mua vàng cần lưu ý điều gì để “vững tâm lý”
Chuyện giá vàng thay đổi theo từng giờ, từng ngày vốn không còn là điều xa lạ. Dẫu vậy, không ít người “kinh nghiệm còn non” vẫn rơi vào trạng thái FOMO, hoang mang lo lắng.
Để hạn chế tình trạng này, Chuyên gia Trương Quang Đạt - Hiện đang là Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, nhấn mạnh: “Một người có thói quen và kỷ luật mua vàng, quyết định mua vàng của họ sẽ không chỉ dựa trên nền tảng về giá. Khi đã bỏ qua được cảm giác chao đảo theo biến động giá, tâm lý FOMO sẽ được hạn chế đáng kể. Thế nên tôi cho rằng việc mua vàng đều đặn là cách tốt nhất để thoát bẫy FOMO giá vàng.
Mỗi tháng mua một ít - tùy thuộc vào ngân sách, và duy trì việc đó hàng tháng, chắc chắn mọi người sẽ dần quen với việc giá vàng lên - xuống. Từ đó, các quyết định mua vàng sẽ ít cảm tính hơn và dần dần, bạn sẽ không còn FOMO nữa” .
Còn chuyên gia Nguyễn Kim Liên lại cho rằng bên cạnh việc mua vàng đều đặn, người mua vàng cũng cần hiểu rõ vị trí cũng như tỷ lệ của vàng trong tổng danh mục tài sản của chính mình.
Về bản chất, vàng được xem là một trong những lớp Tài sản bảo vệ, bên cạnh tiền mặt và bảo hiểm. Việc xác định vị trí của vàng trong danh mục đầu tư cần dựa vào 3 yếu tố: (1) khẩu vị rủi ro, (2) đặc điểm của nguồn vốn, (3) mục tiêu tích lũy.
“Thứ nhất: Vàng thường phù hợp với những người có khẩu vị rủi ro an toàn, lo ngại trước những biến động khó lường của kinh tế, chính trị, xã hội vì đây là những thời điểm giá vàng đem lại lợi nhuận tốt.
Ngược lại, những nhà đầu tư mạo hiểm, có nhu cầu tăng trưởng vốn từ công việc kinh doanh (cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp,…) kỳ vọng một môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi thì vàng chỉ nên chiếm phần nhỏ trong tổng tài sản, chủ yếu đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro bất trắc nhất xảy đến, bởi giữ vàng lúc này đồng nghĩa với việc chôn vốn, không tạo ra dòng tiền - đồng nghĩa với chi phí cơ hội quá lớn.
Thứ hai: Về đặc điểm nguồn vốn, nguồn vốn đầu tư vàng thường là vốn dài hạn, không nên sử dụng vốn vay để đầu tư vàng vì chênh lệch giữa giá mua và giá bán lớn (2-3%), biến động khó lường trong ngắn hạn. Quy mô vốn cũng là vấn đề cá nhân phải cân nhắc khi đầu tư vàng. Mặc dù không có quy định về giới hạn sở hữu vàng, tuy nhiên, việc tích trữ vàng cũng phát sinh rủi ro nhất định.
Thứ ba: Về mục tiêu tích lũy, với tính thanh khoản cao của vàng, có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền, mỗi cá nhân có thể lựa chọn tích lũy vàng với nhiều mục tiêu ngắn, trung và dài hạn khác nhau. Tùy theo kỳ hạn của mỗi mục tiêu này mà cách thức đầu tư cũng khác nhau. Nếu dài hạn có thể mua dần tại nhiều thời điểm khác nhau, trải đều tích lũy qua nhiều năm. Nếu có mục tiêu ngắn và trung hạn, cần phân tích kỹ biến động giá để có những quyết định phù hợp tại từng thời điểm” - Chuyên gia Nguyễn Kim Liên phân tích.