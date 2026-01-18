Giá vàng hôm nay: Vàng miếng, nhẫn tròn giữ vững kỷ lục bất chấp áp lực chốt lời

Trong phiên giao dịch sáng Chủ nhật ngày 18/1/2026, thị trường vàng trong nước tiếp tục cho thấy sự tĩnh lặng khi giữ vững mặt bằng giá cao kỷ lục trong nhiều ngày liên tiếp. Sự ổn định này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần biến động mạnh và đang tạm “nghỉ ngơi” tại vùng đỉnh lịch sử.

Giá vàng thế giới hôm nay: Duy trì vùng đỉnh cao

Rạng sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại ngưỡng 4.596 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), kim loại quý quốc tế đang tương đương khoảng 146,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước vẫn đang duy trì khoảng cách khá xa so với giá quốc tế, cao hơn khoảng 16,6 triệu đồng/lượng. Dù chịu áp lực chốt lời ngắn hạn vào cuối tuần khiến giá rơi nhẹ khỏi mức kỷ lục 4.615 - 4.650 USD/ounce, vàng thế giới vẫn ghi nhận một tuần tăng trưởng ấn tượng với mức tăng hơn 84 USD/ounce (khoảng 1,88%) so với tuần trước đó.

Cập nhật giá vàng trong nước hôm nay

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng sáng nay được niêm yết ổn định, không có sự thay đổi so với phiên trước. Cụ thể:

Vàng miếng SJC (Công ty CP BTMH): Mua vào 160,90 – Bán ra 162,80 triệu đồng/lượng.

Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9): Mua vào 159,80 – Bán ra 162,80 triệu đồng/lượng.

Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Mua vào 159,80 – Bán ra 162,80 triệu đồng/lượng.

Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long: Mua vào 159,80 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 158,80 – Bán ra 160,40 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (99.9): Mua vào 158,70 – Bán ra 160,30 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 999,9: Mua vào 150,10 triệu đồng/lượng.

Tham khảo giá vàng hôm nay 18/1 tại Bảo Tín Mạnh Hải. Lưu ý giá vàng có thể được điều chỉnh.

Thị trường ghi nhận sự đồng thuận cao về mức giá bán ra đối với vàng miếng SJC tại tất cả các doanh nghiệp lớn như SJC và DOJI n iêm yết mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). PNJ: Duy trì giao dịch ở ngưỡng 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý SJC: Mua vào thấp hơn một chút ở mức 160,0 triệu đồng/lượng và bán ra tại 162,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Dao động phổ biến trong khoảng 157,2 - 161,0 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Tuần qua là một tuần lịch sử của thị trường kim loại quý khi giá vàng trong nước liên tục "nhảy múa" theo đà tăng phi mã của thế giới. Ngay từ đầu tuần (12/1), giá vàng miếng SJC đã bật tăng tới 2,2 triệu đồng/lượng , chạm mốc 162 triệu đồng/lượng .

Đến giữa tuần, có thời điểm vàng miếng đã thiết lập đỉnh cao nhất mọi thời đại tại 163,5 triệu đồng/lượng trước khi hạ nhiệt và đi ngang ở vùng 162,8 triệu đồng như hiện tại. Những bất ổn địa chính trị toàn cầu và sự chưa rõ ràng trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên quan đến nhân sự Chủ tịch mới đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ đẩy dòng tiền tìm đến vàng làm nơi trú ẩn an toàn.

Dự báo về tuần tới, 50% chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát của Kitco News tin rằng vàng sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá do các rủi ro kinh tế vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, giới đầu tư cũng được khuyến cáo nên thận trọng khi thị trường đang ở vùng giá cao nhạy cảm.