Giá vàng hôm nay đồng loạt giảm mạnh, trượt xa mốc lịch sử

Cập nhật giá vàng 16/01/2026: Vàng trong nước giảm sốc theo đà thế giới

Thị trường vàng thế giới và trong nước chứng kiến sự biến động mạnh mẽ trong ngày 16/1/2026. Giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc, kéo theo giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm.

Giá vàng tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn trong nước ghi nhận mức giảm đáng kể trong phiên giao dịch sáng 16/1/2026.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải bảng giá vàng cập nhật sáng ngày 16/01/2026 như sau:

Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9): Mua vào 159,8 triệu đồng/lượng, bán ra 162,8 triệu đồng/lượng.

Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Mua vào 159,8 triệu đồng/lượng, bán ra 162,8 triệu đồng/lượng.

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1 chỉ: Mua vào 1,598 triệu đồng/lượng, bán ra 1,628 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào 158,8 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 158,8 triệu đồng/lượng, bán ra 160,4 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (99.9): Mua vào 158,7 triệu đồng/lượng, bán ra 160,3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH): Mua vào 160,9 triệu đồng/lượng, bán ra 162,8 triệu đồng/lượng.

Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long: Mua vào 159,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 999.9: Mua vào 149,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 99.9: Mua vào 149,0 triệu đồng/lượng.

Tham khảo giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải. Lưu ý giá vàng có thể điều chỉnh.

Sáng nay, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, giá vàng miếng SJC cũng hạ nhiệt. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 160 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,8 triệu đồng/lượng.﻿

Tính đến 6h00 ngày 16/1, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 158-161 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.﻿

Diễn biến giá vàng thế giới

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới cũng chịu áp lực giảm. Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á ghi nhận mức giảm nhẹ, giao dịch quanh ngưỡng 4.600 USD/ounce dưới sức ép từ đồng USD mạnh lên. Theo quy đổi, giá vàng thế giới đang ở mức khoảng 145,7 triệu đồng/lượng (nếu tính theo tỷ giá thị trường tự do).

Đến khoảng 6 giờ sáng 16/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã phục hồi lên mức khoảng 4.615 USD/ounce.

Các nhà phân tích cho rằng, sự công bố báo cáo việc làm tháng 12 của Mỹ với mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng đã hỗ trợ đồng USD, gây áp lực lên giá vàng. Tuy nhiên, năm 2026 vẫn được kỳ vọng là một năm tiếp tục đà tăng trưởng cho thị trường kim loại quý này, với một số dự báo lạc quan cho mục tiêu 5.000 USD/ounce vào cuối năm.



