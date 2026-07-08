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Giá vàng hôm nay (8/7): Mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai
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Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh ngày thứ 2 liên tiếp. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc 149,5 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm sáng qua. Chỉ trong 2 ngày, giá vàng miếng SJC giảm gần 2 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 159,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng SJC duy trì mức 3 triệu đồng/lượng.

- Ảnh 1.

Giá vàng trong nước giảm ngày thứ 2 liên tiếp (ảnh: Châu Sa).

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Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn DOJI có giá 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 146 - 149 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.107 USD/ounce, giảm 48 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 131 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đi xuống do đồng USD tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên cao nhất hai tuần. Ngoài ra, nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) để rõ hơn về định hướng chính sách tiền tệ.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.206 đồng/USD, tăng 4 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.076 - 26.466 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.450 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.480 đồng/USD ở chiều bán ra.

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mốc 150 triệu đồng

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