Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn trơn được niêm yết ở mức 72,08-73,48 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Tập đoàn DOJI cũng đã nâng giá vàng nhẫn lên 72,05-73,5 triệu đồng/lượng. Vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng tăng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng lên 71,6-73 triệu đồng/lượng.



Giá vàng SJC hôm nay cũng tăng mạnh, vượt mốc 82 triệu đồng/lượng và trở lại đỉnh lịch sử. Tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, gía vàng miếng đang ở mức 79,7-82,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cao nhất mọi thời đại, hiện ở mức 2.330 USD/ounce. Kim loại quý liên tục tăng mạnh khi nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư lên cao do căng thẳng địa chính trị. Bất chấp việc chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD vẫn duy trì ỏ mức cao 104,5-105 điểm, vàng vẫn tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị và động thái mua vào của nhiều Ngân hàng Trung Ương.

Tuy chưa có một thời điểm chắc chắn nào Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất. Nhưng nhìn chung xu hướng nới lỏng tiền tệ sẽ diễn ra cuối năm nay và năm 2025, đã thúc đẩy sức hấp dẫn của giá vàng. Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Julia Khandoshko, Giám đốc điều hành của công ty môi giới Mind Money, cho rằng giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục không phụ thuộc vào thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed. Khandoshko cho rằng, giá vàng chạm mốc 3.000 USD/ounce chỉ là vấn đề thời gian.