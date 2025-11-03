Giá vàng hôm nay 3-11: "Khả năng giá vàng đang rơi vào chu kỳ giảm"

Sáng 3-11, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới đã mất khoảng 36 USD/ounce (khoảng 1,1 triệu đồng), lùi sâu về còn 3.966 USD/ounce.

So với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, kim loại quý đã mất hơn 400 USD.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 126 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 22 triệu đồng/lượng.

Trong nước tính tới 6 giờ sáng, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh 146,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng và 146,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích những yếu tố hỗ trợ đà tăng giá liên tiếp của vàng trong nhiều tháng qua đã phản ánh hết vào giá. Mới nhất, cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo cấp cao Mỹ và Trung Quốc đã có kết quả tích cực, khi đạt nhiều thỏa thuận thương mại để tránh căng thẳng thuế quan.

Những yếu tố hỗ trợ khác như ngân hàng trung ương các nước mua mạnh vàng, căng thẳng địa chính trị, thông tin Mỹ bắt đầu lộ trình cắt giảm lãi suất… cũng đã phản ánh vào đà tăng miệt mài nhiều tháng qua.



Giá vàng thế giới giảm mạnh khi vừa mở cửa

Ngoài ra, Trung Quốc vừa ban hành chính sách thuế mới gây bất lợi cho vàng khi hủy bỏ chính sách khấu trừ thuế GTGT cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Chính sách này được dự báo sẽ gây bất lợi cho người tiêu dùng mua vàng tại nước này khi chi phí mua vàng tăng.

"Nhìn về phân tích kỹ thuật, mỗi lần giá vàng tăng lên mức vùng 4.000 USD/ounce đều bị áp lực chốt lời mạnh mẽ từ thị trường. Khả năng vàng đang rơi vào chu kỳ điều chỉnh trong 2 tháng cuối năm, sau chuỗi tăng mạnh liên tiếp từ vùng 2.630 USD/ounce lên mốc 4.380 USD/ounce" – ông Phương dự báo.

Chỉ số đồng đồ la Mỹ (USD) liên tục duy trì ở mức cao, áp sát mốc 100 điểm – hiện được giao dịch ở mức 99,8 điểm cũng gây áp lực giảm giá vàng.