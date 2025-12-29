Giá vàng hôm nay 29/12: Tiếp tục giữ đỉnh lịch sử

Giá vàng thế giới đứng ở ngưỡng cao nhờ được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị, biến động thương mại toàn cầu và xu hướng suy yếu của đồng USD. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định, sự bất định của kinh tế toàn cầu đang làm nổi bật vai trò ổn định và đa dạng hóa danh mục của kim loại quý này.

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất kéo lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống, qua đó làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng . Cùng với đó, làn sóng mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, nhằm giảm phụ thuộc vào tài sản định giá bằng USD, trở thành động lực quan trọng của thị trường. Theo WGC, trong 3 năm gần đây, các ngân hàng trung ương toàn cầu mua vào hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm, gấp đôi mức trung bình của thập kỷ trước.

Trong Báo cáo triển vọng hàng hóa 2026, Goldman Sachs nhận định, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, đặc biệt là cuộc đua công nghệ và trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng các xáo trộn về nguồn cung năng lượng, sẽ tiếp tục chi phối thị trường hàng hóa. Ngân hàng này cho rằng, khi Fed bước vào chu kỳ nới lỏng tiền tệ, hàng hóa - đặc biệt là vàng - thường hưởng lợi rõ rệt.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đứng ở đỉnh lịch sử. (Ảnh: Minh Đức).

Goldman Sachs đánh giá vàng là kênh đầu tư tích cực nhất trong nhóm hàng hóa, với lực mua mạnh và bền vững từ các ngân hàng trung ương. Xu hướng gia tăng tích trữ vàng phản ánh sự thay đổi trong chiến lược dự trữ của nhiều nền kinh tế mới nổi, khi vàng ngày càng được xem là công cụ bảo toàn giá trị hiệu quả trước rủi ro địa chính trị và biến động tài chính toàn cầu.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 29/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 157,7 - 159,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 155 triệu đồng/lượng (mua) và 158 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.540 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo chuyên gia, các yếu tố hỗ trợ giá vàng hiện nay chưa có dấu hiệu suy yếu và nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới, tạo nền tảng cho đà tăng tiếp diễn trong năm 2026.

Ông Gregory Shearer, người đứng đầu Chiến lược Kim loại cơ bản và Kim loại quý tại Ngân hàng JP Morgan cho biết, mặc dù khó xác định chính xác thời điểm xuất hiện các yếu tố xúc tác và dòng vốn đẩy giá vàng lên cao nhưng nhu cầu vàng sẽ đủ mạnh để tiếp tục đẩy giá lên mức 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

" Thậm chí, chúng tôi cho rằng các giả định về nhu cầu của nhà đầu tư có thể còn khá thận trọng. Chúng tôi đã đưa ra một kịch bản, trong đó nếu chỉ cần đa dạng hóa 0,5% tài sản nắm giữ của nước ngoài tại Mỹ sang vàng, thì nhu cầu mới này sẽ đủ để đẩy giá vàng lên mức 6.000 USD/ounce ", ông Shearer cho biết.

J.P. Morgan cũng đánh giá tiềm năng mở rộng tệp sở hữu vàng trong năm tới đến từ các công ty bảo hiểm Trung Quốc và ngành công nghiệp tiền mã hóa, đồng thời cho rằng chỉ cần 0,5% tài sản Mỹ nắm giữ ở nước ngoài được đa dạng hóa sang vàng cũng đủ tạo ra lực cầu mới đẩy giá lên 6.000 USD/ounce.