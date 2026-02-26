Giá vàng hôm nay 26/2 tăng rất mạnh, dòng người xếp hàng kỷ lục!

Mở đầu ngày Vía Thần Tài (10/1 Âm lịch), giá vàng trong nước hôm nay 26/2/2026 ghi nhận mức tăng kịch trần. Cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải đều có những biến động mạnh, thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư và người dân.

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải , giá vàng được điều chỉnh tăng đáng kể so với phiên giao dịch hôm qua. Các dòng sản phẩm chủ lực như Kim Gia Bảo 24K và Vàng miếng SJC đang là tâm điểm giao dịch:

Cụ thể, vàng miếng SJC tại đây được niêm yết ở mức 182,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 185,3 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng mạnh khoảng 700.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9): Mua vào 181,80 triệu đồng/lượng - Bán ra 184,80 triệu đồng/lượng. Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Mua vào 181,80 triệu đồng/lượng - Bán ra 184,80 triệu đồng/lượng.

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9): Mua vào 181,80 triệu đồng/lượng - Bán ra 184,80 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 179,80 triệu đồng/lượng - Bán ra 183,80 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (99.9): Mua vào 179,70 triệu đồng/lượng - Bán ra 183,70 triệu đồng/lượng. Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long: Mua vào 181,80 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào 180,30 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 26/2 (Vía Thần Tài) tăng mạnh.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) , giá vàng miếng khu vực TP.HCM đã tăng thêm 700.000 đồng/lượng so với ngày 25/2. Hiện tại, loại vàng miếng 1L - 1KG đang được mua vào ở mức 182,00 triệu đồng/lượng và bán ra chạm mốc 185,00 triệu đồng/lượng.

Đối với các sản phẩm vàng nhẫn 99,99%, mức giá cũng duy trì ở mức cao kỷ lục, dao động từ 181,50 - 184,60 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa giá mua và bán lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng vọt do ảnh hưởng từ đà phục hồi của giá vàng thế giới, hiện đang giao dịch quanh mức 5,186.74 USD/ounce . Ngoài ra, tỷ giá USD/VND neo ở mức cao ( 26.309 đồng/USD chiều bán ra) cũng góp phần đẩy giá vàng nội địa lên cao.

Rồng rắn xếp hàng mua vàng lấy may Vía Thần Tài﻿

Cũng trong sáng nay, nhiều khu phố như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng (Hà Nội) trở nên sầm suất từ sáng sớm khi người dân đã xếp thành hàng dài chờ mua vàng. ﻿

Nhiều người chia sẻ chỉ mua 0,5 -1 chỉ vàng nhẫn, hoặc nhiều hơn một chút với các dòng sản phẩm có linh vật ngựa năm nay để lấy may. ﻿Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng - bạc đã tăng cường nhân sự, phân luồng và chuẩn bị sản phẩm đa dạng, phong phú. Các cửa hàng mở cửa sớm hơn so với thường ngày - vào lúc 6h sáng để đón khách đầu tiên.

Theo đại diện của Phú Quý, để đáp ứng nhu cầu, ﻿doanh nghiệp đã bố trí nhiều điểm giao dịch mới thuận tiện hơn cho người dân. Trong đó, cơ sở 30 Trần Nhân Tông (Hà Nội) được bố trí tới 11 trạm giao dịch . Chi nhánh Cầu Giấy và Hà Đông lần lượt vận hành 10 trạm và 8 trạm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng mạnh ngay từ khi mở cửa.

Tại TP. Hồ Chí Minh: Hai điểm Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trần Não cũng được trang bị lần lượt 7 và 4 trạm phục vụ , đảm bảo nhịp giao dịch thông suốt cho thị trường phía Nam sôi động.

Dòng người xếp hàng dài trước cửa hàng vàng.

Mặc dù đông khách nhưng việc phân luồng được tổ chức bài bản.

Nhà vàng cho biết, năm nay dự đoán sức mua sẽ tăng mạnh.

﻿Bên cạnh đó, dể tránh cảnh chen lấn, nhiều người dân đã lựa chọn hình thức đặt mua online từ trước và chỉ đến nhận vàng vào đúng ngày 10 Âm lịch.

Theo các chuyên gia, mặc dù ngày Vía Thần Tài là dịp để mua vàng cầu may, nhưng với mức chênh lệch mua - bán quá rộng như hiện nay, người dân nên cân nhắc kỹ số lượng mua. Ngoài ra, người dân cần giao dịch tại các điểm bán hàng uy tín, giao dịch đúng quy định của pháp luật.