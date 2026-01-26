Giá vàng hôm nay 26-1: Vừa mở cửa giao dịch đã tăng đến mức khó tin

Lúc 7 giờ 20 ngày 26-1, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay mở cửa giao dịch trên thị trường quốc tế đã leo lên mốc cao mới 5.040 USD/ounce, tăng hơn 40 USD/ounce mỗi ounce so với giá đóng cửa cuối tuần trước.

Chỉ trong khoảng một tháng qua, giá vàng thế giới đã tăng gần 500 USD/ounce, tương đương khoảng 11%, lên mức được xem là "khó tin". Mốc 5.000 USD/ounce từng được nhiều tổ chức phân tích dự báo cho cả năm 2026, nhưng chỉ ngay trong tháng đầu năm nay, giá vàng đã vượt qua ngưỡng này.

Dù xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế, giới phân tích bắt đầu phát đi những cảnh báo rủi ro khi giá vàng leo thang quá nhanh trong thời gian ngắn.

Giá vàng tăng sốc khi vừa mở cửa

Khảo sát mới nhất của Kitco về xu hướng giá vàng tuần tới cho thấy tâm lý lạc quan vẫn chiếm đa số. Tại cuộc khảo sát Phố Wall, có 15 chuyên gia phân tích tham gia, trong đó 80% dự báo giá vàng tiếp tục tăng, 7% cho rằng giá sẽ giảm và 13% nhận định thị trường đi ngang.

Ở nhóm dự báo giá vàng giảm, ông Alex Kuptsikevich – nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro – cho rằng đà tăng hiện tại có thể sớm chững lại. Theo ông, giá vàng tăng mạnh thời gian qua được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị, các rủi ro tài chính, xu hướng lãi suất giảm và dòng vốn rút khỏi các thị trường khác.

Ông Alex Kuptsikevich phân tích: khi lãi suất hạ thấp, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các loại tài sản thay thế. Trong bối cảnh cổ phiếu đang bị mua quá mức, Bitcoin giảm sức hấp dẫn do biên độ biến động thu hẹp, kim loại quý trở thành kênh đầu tư nổi bật. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng những đợt bùng nổ mạnh mẽ sau giai đoạn tăng trưởng kéo dài thường là "động lực cuối" trước khi thị trường toàn cầu bước vào chu kỳ điều chỉnh.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tương đương khoảng 160,3 triệu đồng/lượng.

Trong nước, giá vàng cũng tăng mạnh theo đà thế giới. Tính đến cuối ngày 25-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 172,3 – 174,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng tới 11,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% ghi nhận mức tăng cao hơn. Các doanh nghiệp như SJC niêm yết giá vàng nhẫn quanh 170,5 – 173 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng hơn 13 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, phản ánh rõ tâm lý đầu tư sôi động của thị trường.