Giá vàng hôm nay 25/5: Tăng nhẹ, kết thúc chuỗi ngày giảm

Sự suy yếu của đồng USD đã cung cấp lực đẩy cho kim loại quý trong phiên giao dịch cuối của tuần.

Mặc dù vậy, kim loại quý này vẫn ghi nhận tuần giảm đầu tiên sau 3 tuần và là tuần tồi tệ nhất trong hơn 5 tháng do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay mờ nhạt sau khi biên bản cuộc họp gần đây nhất được công bố.

Theo biên bản, các nhà hoạch định chính sách đã có cuộc tranh luận về việc liệu lãi suất hiện tại đã đủ hạn chế để hạ nhiệt lạm phát hay chưa.

Mặc dù quan chức Fed gần đây đều nhất trí giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn nhưng việc tăng lãi suất là khả năng khó xảy ra.

Tuy vậy, biên bản mới nhất đề cập khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn còn “dai dẳng”. Sau báo cáo, các nhà giao dịch đã đẩy lùi thời điểm cắt giảm lãi suất dự kiến trong năm nay sang tháng 11.

Giá vàng thế giới sáng nay tăng khoảng 4 USD/ounce, trong khi vàng trong nước giảm giá 300.000 đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h45 ngày 25/5, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 87,5 - 89,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Cùng thời điểm, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 87,5 - 89,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 300.000u đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.334 USD/ounce, tăng nhẹ 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.335,2 USD/ounce, tăng 5,1 USD so với rạng sáng qua.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia phân tích độc lập Ross Norman cho rằng, vàng đang lấy lại đà tăng khi những người bỏ lỡ các đợt tăng giá gần đây bắt đầu nhảy vào thị trường sau khi giá kim loại quý này liên tiếp được điều chỉnh giảm mạnh.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành John Ing của Maison Placements Canada Inc. cho rằng, đợt phục hồi của vàng còn lâu mới kết thúc với dự báo vàng vẫn trên đà chinh phục mốc 3.000 USD/ounce. Theo ông, đà phục hồi của vàng thời gian qua là nhờ lực mua trú ẩn an toàn. Khoản nợ công của Mỹ đã khiến giới đầu tư bất an và tìm đến vàng để bảo vệ tài sản của mình.

Daniel Ghali, chuyên gia tại ngân hàng đầu tư TD Securities, nhận định USD tăng và triển vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ mờ nhạt thúc đẩy các nhà đầu tư chốt lời, tuy nhiên giá vàng không giảm sâu.

Theo James Hyerczyk, nhà phân tích thị trường tại FXE, với các số liệu kinh tế và dự đoán về các tín hiệu điều chỉnh lãi suất từ Fed, giá vàng có thể tăng trong ngắn hạn.