Giá vàng hôm nay 25-12: Sụt giảm khi nhà đầu tư chốt lời dịp Giáng sinh

Giá vàng hôm nay đã suy yếu

Đầu ngày 25-12, giá vàng hôm nay tạm dừng tại mức 4.480 USD/ounce, giảm khoảng 45 USD so với đỉnh kỷ lục 4.525 USD/ounce đạt được trong phiên giao dịch đêm qua. Hợp đồng vàng tương lai tháng 2 cũng điều chỉnh giảm hơn 12 USD, xuống còn khoảng 4.494 USD/ounce.

Dù vậy, vàng vẫn duy trì ở mức giá cao ngất ngưỡng nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ và bất ổn địa chính trị kéo dài. Áp lực chốt lời xuất hiện khi một số nhà đầu tư lo ngại "FOMO" (sợ bỏ lỡ cơ hội) và rủi ro mua vào ở mức giá cao.

Năm 2025 đánh dấu một trong những năm tăng giá mạnh nhất lịch sử của vàng, với mức tăng hơn 70%. Các yếu tố chính thúc đẩy bao gồm sức mua từ ngân hàng trung ương toàn cầu, các quỹ đầu tư vàng, đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị, đặc biệt liên quan đến việc Mỹ phong tỏa các tàu chở dầu của Venezuela và các khu vực khác.

Giới phân tích nhận định, dù giá vàng có thể tiếp tục biến động ngắn hạn do thanh khoản thấp dịp lễ Giáng sinh, xu hướng dài hạn vẫn tích cực nhờ bất ổn toàn cầu và lạm phát tiềm ẩn. Nhà đầu tư được khuyến cáo theo dõi sát sao các diễn biến địa chính trị, chính sách tiền tệ của Mỹ để tránh rủi ro "chơi với vàng" ở mức giá cao hiện tại.