Giá vàng hôm nay (22/5): Quay đầu giảm mạnh

Ngọc Mai
|

Sáng nay (22/5), giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh về quanh mốc 162 triệu đồng/lượng, sau 1 ngày bật tăng. Giá bạc cũng xu hướng giảm về quanh mức 77 triệu đồng/kg.

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn có mức giảm tương đương vàng SJC. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, DOJI có giá 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 158,9 - 161,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 160 - 161,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước biến động liên tục theo giá vàng thế giới nhưng chênh lệch vẫn còn cao.

Giá vàng hôm nay (22/5): Quay đầu giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng thế giới niêm yết 4.531 USD/ounce, giảm 23 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 144 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng trong xu hướng giảm. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 77 triệu đồng/kg, giảm 1 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.111 - 26.391 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.

