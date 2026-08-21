Giá vàng hôm nay (21/8): Bất ngờ giá mua vào SJC

Sáng nay, giá vàng trong nước tăng nhẹ. Theo đó, vàng miếng SJC lên trên mốc 146 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, giá mua vào vàng miếng SJC hiện ngang bằng giá thế giới.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng nhẹ giá vàng miếng SJC lên mốc 146,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC mua vào ngang giá thế giới.

Giá vàng nhẫn có mức tăng khác nhau giữa các đơn vị. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.00 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn SJC 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 144-148 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 143,9 - 147,9 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.532 USD/ounce, tăng 33 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, hiện giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 3 triệu đồng/lượng bán ra và giá vàng mua vào bằng nhau. Trong khi đó, giá vàng nhẫn có đơn vị mua vào đang cao hơn thế giới.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 20/8 ở mức 25.600 đồng/USD, tăng 10 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.920 - 26.300 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 40 đồng chiều mua vào và 70 đồng chiều bán ra so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 25.860 - 25.910 đồng/USD, tăng 10 đồng cả chiều mua và so với sáng qua.