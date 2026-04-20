Giá vàng hôm nay 20/4: Tiếp tục đi xuống dưới ngưỡng 4.800 USD/ounce

Ngọc Vy/VTC News |

Sáng 20/4, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.775 USD/ounce, giảm 44 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tiếp tục giảm do hoạt động chốt lời và tình hình ngân sách khó khăn ở nhiều nước trong bối cảnh giá dầu vẫn ở mức cao. Hoạt động mua vào của các “tay to” trên thị trường quốc tế có thể bị ảnh hưởng, trong khi tình hình Trung Đông vẫn khó lường.

Tuy nhiên, giá vàng cũng đang được hỗ trợ bởi bối cảnh kinh tế toàn cầu xấu đi. Bloomberg đưa tin, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ mạnh dự báo tăng trưởng của các quốc gia dầu mỏ vùng Vịnh, trong đó triển vọng năm 2026 của Iran bị điều chỉnh giảm tới 7,2 điểm phần trăm, xuống mức suy giảm 6,1%. Sự kết hợp tăng trưởng chậm lại và lạm phát cao hơn là môi trường rất thuận lợi cho vàng.

Giá vàng hôm nay 20/4: Tiếp tục đi xuống dưới ngưỡng 4.800 USD/ounce - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi xuống.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 20 /4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua) - 172 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua) - 171,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.775 USD/ounce, giảm 44 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới tuần này được dự báo tiếp tục biến động mạnh trong bối cảnh thị trường toàn cầu cùng lúc theo dõi diễn biến địa chính trị và các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Sau giai đoạn rung lắc dữ dội, giới phân tích cho rằng xu hướng ngắn hạn của kim loại quý vẫn chưa thực sự ổn định, dù tâm lý trên thị trường đã phần nào bớt căng thẳng hơn trước.

Theo nhiều chuyên gia, giá vàng tuần này có xu hướng đi lên do được hưởng lợi khi tình hình Trung Đông hạ nhiệt; nếu các lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ - Iran và Israel - Lebanon còn duy trì, vàng sẽ tiếp tục phục hồi từ đợt điều chỉnh gần đây.

Ở góc nhìn khác, nhiều chuyên gia lại nhận định giá vàng tuần này sẽ đi xuống, bởi vàng đang tiến gần vùng cản kỹ thuật đáng chú ý, trong khi một số chỉ báo động lượng cho thấy thị trường đã rơi vào trạng thái quá mua.

Điều này có thể khiến áp lực chốt lời gia tăng trong ngắn hạn, nhất là khi nhà đầu tư phản ứng nhạy cảm với các thông tin mới từ truyền thông và thị trường tài chính.

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

