Giá vàng hạ nhiệt, một ngân hàng lập tức mua 21 tấn: Tháng thứ 23 liên tiếp không ngừng tích trữ

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã bổ sung 21 tấn vàng vào kho dự trữ, đánh dấu tháng mua ròng thứ 23 liên tiếp và là mức tăng lớn nhất trong vòng 3 năm.

Theo số liệu Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) công bố ngày 7/10, dự trữ vàng của nước này đạt 2.196 tấn vào cuối tháng 9, tăng 21 tấn so với một tháng trước.

Đây là lượng vàng Trung Quốc bổ sung lớn nhất trong một tháng kể từ tháng 9/2023, thời điểm dự trữ tăng 24 tấn, theo dữ liệu của Wind Info.

Quy mô mua tháng 9 cũng cao hơn mức 18,5 tấn của tháng 8 và 18 tấn trong tháng 7. Động thái diễn ra trong bối cảnh giá kim loại quý điều chỉnh giảm, tạo điều kiện để PBOC tăng tốc tích lũy.

Đáng chú ý, đây đã là tháng thứ 23 liên tiếp ngân hàng trung ương Trung Quốc báo cáo tăng dự trữ vàng. PBOC đã đẩy mạnh mua vàng đáng kể kể từ khi giá kim loại quý rời các mức cao thiết lập trước đó trong năm.

Trước tháng 9, Trung Quốc đã nằm trong nhóm những ngân hàng trung ương mua vàng tích cực nhất thế giới.

Theo báo cáo gần nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương toàn cầu mua ròng tổng cộng 39 tấn vàng trong tháng 8. Những tổ chức đã duy trì chương trình tích lũy kéo dài nhiều năm tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trên thị trường.

Marissa Salim, trưởng bộ phận nghiên cứu cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WGC, cho biết Trung Quốc dẫn đầu hoạt động mua trong tháng 8, tiếp theo là Uzbekistan và Ba Lan.

Tính đến hết tháng 8, các ngân hàng trung ương đã báo cáo mua tổng cộng khoảng 170 tấn vàng trong năm 2026.

Riêng Trung Quốc đã bổ sung khoảng 80 tấn tính từ đầu năm đến hết tháng 8, đứng thứ 2 thế giới sau Ba Lan. Nếu cộng thêm 21 tấn được PBoC công bố trong tháng 9, lượng vàng Trung Quốc mua từ đầu năm sẽ vượt 100 tấn.

Ba Lan vẫn là quốc gia đứng đầu về lượng vàng mua vào trong năm nay tính theo dữ liệu đến tháng 8, với 98 tấn. Kho dự trữ của nước này đạt 648 tấn và đang tiến gần mục tiêu 700 tấn.

Việc Trung Quốc tiếp tục mua mạnh trong tháng 9 cho thấy khoảng cách với nhóm dẫn đầu đang nhanh chóng thu hẹp.

Theo WGC, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương có một số biến động theo mùa, nhưng mức độ khác biệt giữa các năm khá lớn. Những bất ổn kinh tế và địa chính trị có thể góp phần thúc đẩy nhu cầu, dù cần thêm dữ liệu để xác định mức độ tác động lâu dài của từng yếu tố.

Sau đợt mua mới nhất, kho vàng chính thức của Trung Quốc đã tăng lên 2.196 tấn. Quy mô này tiếp tục củng cố vị trí của vàng trong cơ cấu dự trữ quốc gia, trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới theo đuổi chiến lược đa dạng hóa tài sản dự trữ.

Trong khi lượng vàng tăng lên, tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc lại giảm trong tháng 9. Theo Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE), dự trữ ngoại hối nước này đạt khoảng 3.400 tỷ USD vào cuối tháng, giảm 38,1 tỷ USD, tương đương 1,11%, so với cuối tháng 8.

SAFE cho biết sự sụt giảm chủ yếu bắt nguồn từ tác động kết hợp của biến động tỷ giá và thay đổi giá tài sản.

Trong tháng 9, chỉ số USD tăng trong khi giá của nhiều tài sản tài chính lớn trên thị trường quốc tế nhìn chung giảm. Những biến động này làm thay đổi giá trị quy đổi của các tài sản trong kho dự trữ ngoại hối Trung Quốc.

Cơ quan này cho rằng nền kinh tế Trung Quốc nhìn chung vẫn duy trì ổn định, trong khi các động lực tăng trưởng mới tiếp tục được củng cố, qua đó hỗ trợ sự ổn định tổng thể của dự trữ ngoại hối.

Xu hướng tại Trung Quốc nằm trong làn sóng tích lũy vàng kéo dài của các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Theo WGC, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tổng lượng mua mà còn ở danh sách những người mua. Nhu cầu tiếp tục được dẫn dắt bởi những ngân hàng trung ương quen thuộc đang thực hiện các chương trình tăng dự trữ vàng kéo dài nhiều năm.

Với Trung Quốc, chuỗi mua vàng hiện đã kéo dài gần 2 năm liên tục. Riêng 3 tháng gần nhất, lượng bổ sung lần lượt đạt 18 tấn trong tháng 7, 18,5 tấn tháng 8 và 21 tấn tháng 9.

Theo Kitco News﻿