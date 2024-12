Giá vàng giảm bao nhiêu trong 1 tháng qua?

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 83,3 - 85,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji… đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC lên mức 85,8 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 83,68 - 84,78 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 83,5 - 84,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới niêm yết 2.650 USD/ounce. So với cách đây 1 tuần, giá vàng thế giới đã giảm mạnh gần 66 USD/ounce.

Giá vàng miếng liên tục giảm trong 1 tháng qua.

Giá vàng trong nước những tuần qua đã diễn biến khó lường khi điều chỉnh theo thị trường quốc tế. Tuần trước, giá vàng miếng tăng đến trên 5 triệu đồng/lượng/tuần thì tuần này đã giảm hơn 2 triệu đồng/lượng/tuần. Tính trong vòng 1 tháng qua, giá vàng miếng giảm gần 4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.251 đồng/USD, giảm 20 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.037 - 25.464 đồng/USD.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm yết giá USD ở 25.130 - 25.463 đồng/USD, giảm lần lượt 15 đồng và 21 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

VietinBank giao dịch chiều mua vào - bán ra USD ở mức 25.160 - 25.463 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD sáng nay hiện ở mức 25.630 - 25.730 đồng, giảm 60 đồng.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 534 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 263 đồng.