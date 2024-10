Giá vàng giảm 6 phiên liên tiếp khi USD tăng mạnh

Việc giá vàng liên tiếp lập nhiều kỷ lục cao trong thời gian gần đây có thể khiến một số nhà đầu tư bắt đầu tạm dừng giao dịch kim loại này, đặc biệt là khi vàng đang có khởi đầu tháng 10 tệ nhất kể từ tháng 2/2024.

Giá vàng đã giảm 6 phiên liên tiếp, xuống mức thấp nhất 3 tuần, với vàng giao ngay phiên 9/10 giảm xuống 2.615 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 12/2024 ở mức 2.635 USD/ounce (giảm gần 3% so với mức cao kỷ lục đạt tới vào cuối tháng 9/2024). Các nhà đầu tư bắt đầu tính toán thời điểm giá vàng ngừng tăng sau đợt mạnh mẽ vừa qua.

Trái ngược với vàng, đồng USD đang tăng mạnh trên thị trường ngoại hối, cũng như lợi suất dài hạn tăng mạnh trên thị trường trái phiếu, làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong mắt những nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác ngoài USD.

Kể từ ngày 1/10/2024 đến nay, Chỉ số đô la (DXY) đã tăng 1,7% lên 102,6 (đạt mức cao nhất trong gần 2 tháng) và tăng hơn 2,4% kể từ mức thấp gần đây được thực hiện vào cuối tháng 9. Đây là một trong những thời điểm USD tăng mạnh kể từ tháng 4/2024. Một trong những lý do quan trọng là những bình luận mới đây của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc “không vội vàng” cắt giảm lãi suất.

Giá vàng nhìn chung đi ngang kể từ đầu tháng 10/2024 trong khi USD tăng mạnh.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed vừa công bố cho thấy khả năng cao là Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong kỳ họp tháng 11, chỉ bằng một nửa mức dự đoán trước đây, và điều này đang hậu thuẫn đắc lực cho USD tăng.



Không chỉ giá vàng thỏi (dùng trong đầu tư) đi xuống mà vàng trang sức cũng giảm. Giá vàng trên thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) đã giảm xuống mức thấp nhất 1 tuần trong bối cảnh Bộ chính trị Trung Quốc không công bố các kế hoạch kích thích mới cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới như kỳ vọng của thị trường. Giá vàng trên sàn Thượng Hải đã giảm khoảng 1% so với mức cao kỷ lục đạt được vào tháng trước, hiện ở mức 564 CNY/gr.

Việc giá vàng trên sàn Thượng Hải thấp hơn khoảng 30 USD/ounce so với giá tại London - là mức trừ lùi lớn nhất kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19 - cho thấy nhu cầu yếu tại thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới – Trung Quốc.

Những nguyên nhân sâu xa

Dường như căng thẳng địa chính trị gia tăng và đồng USD tiếp tục mạnh lên đã làm tiêu tan động lực trên thị trường vàng.

"Thực tế giá vàng không tiếp tục tăng có lẽ là do xung đột giữa Israel và Iran", nhà phân tích hàng hóa Carsten Fritsch của ngân hàng Đức Commerzbank cho biết khi bình luận về thái độ "cứng rắn" trong chính sách lãi suất của Mỹ (cho rằng nên duy trì lãi suất cao) sau khi báo cáo cho thấy thị trường việc làm ở nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn mạnh mẽ.

"Vàng hiện đang bị giằng co giữa nhiều hướng khác nhau bởi các yếu tố đối lập. Dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 9 có khả năng cho thấy áp lực giá cả ở Mỹ tiếp tục giảm, nhưng không có khả năng gây ra suy đoán mới nên Fed sẽ không thể cắt giảm lãi suất mạnh mẽ. "Do đó, nếu giá vàng tăng lúc này thì chủ yếu là do rủi ro địa chính trị", nhà phân tích Fritsch của Commerzbank cho biết.

Mặt khác, Chỉ số biến động thị trường CBOE (VIX), thường được gọi là "chỉ số sợ hãi" của thị trường Mỹ, đã tăng nhanh kể từ ngày 1/10/2024, tăng hơn 6,6 lên 22,03 hiện nay, và tăng 38% chỉ trong 6 phiên giao dịch gần đây nhất. Biến động này góp phần rất lớn vào lý thuyết cho rằng động thái nhà đầu tư chuyển sang đồng USD có liên quan đến nơi trú ẩn an toàn và sự kháng cự của vàng đối với động thái đó cho thấy tâm lý tương tự.

Bất chấp những diễn biến trên, các nhà phân tích cho rằng điều rất quan trọng cần lưu ý là vàng vẫn chưa từ bỏ bất kỳ mức tăng giá nào. Trong khi đồng USD tăng gần 2% trong 10 ngày vừa qua, kim loại màu vàng vẫn giao dịch tương đối ổn định kể từ đầu tháng 10 tới nay.

Khi đồng tiền mà một mặt hàng được định giá tăng nhanh, các nhà đầu tư vàng nên cân nhắc thực tế vàng đã giảm giá một cách miễn cưỡng, điều có thể cho thấy khả năng của nó trong việc vượt qua những cơn gió ngược.

Trên thực tế, giá vàng có vẻ như đã lập kỷ lục cao mới hàng tháng suốt từ đầu năm 2024 đến nay, và đa số các nhà phân tích cũng như nhà giao dịch đều tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng hơn nữa. Hầu như không ai nghĩ giá vàng sẽ trở lại dưới ngưỡng 2.000 USD/ounce.

Nhưng không phải tất cả các chuyên gia đều tin rằng khả năng của vàng trong việc lập các mức cao kỷ lục mới dường như là vô tận.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, đồng sáng lập DeCarley Trading, Carley Garner cho biết niềm tin của bà vào triển vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng đang bắt đầu suy yếu.

“Bất kể các yếu tố cơ bản có lạc quan đến đâu, nếu mọi người đã nắm giữ lâu dài, thì cuối cùng thị trường sẽ hết người mua”. “Tôi nghĩ thị trường cần được thiết lập lại vì nó đang tìm kiếm một câu chuyện mới”, bà Garner nói.