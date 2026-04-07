Giá vàng gây bất ngờ, vàng phi SJC còn 156 triệu đồng/lượng

Giá vàng 07/04/2026: SJC chạm ngưỡng 173 triệu đồng, vàng nhẫn biến động mạnh

Thị trường kim loại quý trong nước phiên giao dịch sáng ngày 07/04 tiếp tục duy trì sức nóng khi giá vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều neo cao. Ghi nhận vào đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC tại tất cả các thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, SJC và Doji đều có sự thống nhất về mức giá bán ra.

Giá vàng miếng SJC ở mức 170,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 173,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với các phiên giao dịch trước đó, giá vàng miếng đang có xu hướng đi ngang sau một đợt tăng nóng, tuy nhiên khoảng cách giữa chiều mua và chiều bán vẫn duy trì ở mức rộng là 3 triệu đồng/lượng.

﻿Dựa trên bảng giá tại Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 07:04 ngày 07/04/2026:

Vàng miếng SJC (Công ty CP BTMH): Mua vào 170,10 triệu đồng/lượng - Bán ra 173,10 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9): Mua vào 168,10 triệu đồng/lượng - Bán ra 171,10 triệu đồng/lượng.

Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Mua vào 168,10 triệu đồng/lượng - Bán ra 171,10 triệu đồng/lượng.

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) loại 0,1 chỉ: Mua vào 1,681 triệu đồng/chỉ - Bán ra 1,711 triệu đồng/chỉ (tương đương 168,1 - 171,1 triệu đồng/lượng).

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 166,1 triệu đồng/lượng - Bán ra 170,1 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (99.9): Mua vào 166 triệu đồng/lượng - Bán ra 170 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào 166,60 triệu đồng/lượng (không niêm yết giá bán ra).

Vàng nguyên liệu 999,9: Mua vào 150 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 99.9: Mua vào 149,5 triệu đồng/lượng.﻿

﻿Mức giá này cho thấy vàng miếng SJC tại đây vẫn đang neo ở mức cao 173,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các dòng vàng nhẫn ép vỉ thương hiệu riêng như Kim Gia Bảo có mức giá "mềm" hơn vàng miếng khoảng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay neo cao.

Tại Phú Quý:

Vàng miếng SJC: Mua vào 170,1 - Bán ra 173,1 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9: Mua vào 169,9 - Bán ra 172,9 triệu đồng/lượng.

Phú Quý 1 Lượng 999.9: Mua vào 169,9 - Bán ra 172,9 triệu đồng/lượng.

Phú Quý 1 Lượng 99.9: Mua vào 169,8 - Bán ra 172,8 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 999.9: Mua vào 168,5 - Bán ra 172 triệu đồng/lượng.

Giá vàng phi SJC có sự thay đổi. Trong đó, vàng 999.9 phi SJC: Mua vào 156,5 - Bán ra 172 triệu đồng/lượng. Vàng 999.0 phi SJC: Mua vào 156 - Bán ra 171,9 triệu đồng/lượng.

SJC và Doji đồng loạt niêm yết mức đỉnh, vàng nhẫn phân hóa mạnh

Trái ngược với sự đồng nhất của vàng miếng, thị trường vàng nhẫn và vàng trang sức 99.99 lại chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về giá giữa các thương hiệu. Tại Tập đoàn Doji, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng hiện là mặt hàng niêm yết ở mức 170 triệu đồng/lượng mua vào và 173 triệu đồng/lượng bán ra, gần như ngang ngửa với giá vàng miếng SJC.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo lại có mức giá "mềm" hơn đáng kể khi bán ra ở mức 171,1 triệu đồng/lượng, tạo ra khoảng chênh lệch lên tới gần 2 triệu đồng mỗi lượng so với Doji. Phú Quý và SJC cũng duy trì mức giá bán nhẫn trơn dao động từ 172,6 đến 172,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng thế giới

Trên sàn giao dịch thế giới, giá vàng (XAU/USD) hiện đang đứng vững ở mức 4.660,42 USD/ounce. Đà tăng này được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn của các ngân hàng trung ương và lo ngại về lạm phát dài hạn. Tại thị trường Việt Nam, giá vàng còn chịu áp lực cộng hưởng từ sự đi lên của tỷ giá ngoại tệ. Hiện tại, giá USD bán ra tại các hệ thống ngân hàng đã chạm mốc 26.361 VNĐ.

Thị trường bạc: Kênh đầu tư tiềm năng đang "dậy sóng"

Không chỉ dừng lại ở vàng, mặt hàng bạc cũng đang ghi nhận những diễn biến đầy hưng phấn. Tại hệ thống Phú Quý, giá bạc hôm nay chứng kiến xu hướng tăng đồng thuận với kim loại vàng. Cụ thể, bạc thỏi và bạc miếng Phú Quý 999 được niêm yết mức mua vào là 2,752 triệu đồng/lượng và bán ra là 2,837 triệu đồng/lượng. Đối với các sản phẩm đòi hỏi tính thẩm mỹ cao như đồng bạc mỹ nghệ 999, giá bán ra đạt mức 3,238 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, với những nhà đầu tư lớn, giá bạc thỏi tính theo đơn vị kilogram hiện đã lên tới mức 75,653 triệu đồng/kg.

Việc giá bạc tăng mạnh trong những phiên gần đây cho thấy tâm lý dịch chuyển dòng vốn của nhà đầu tư. Khi giá vàng đã quá cao, bạc trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn với vốn đầu tư thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo khả năng bảo toàn giá trị và thanh khoản nhanh chóng.

Các chuyên gia dự báo, nếu giá vàng thế giới tiếp tục duy trì trên ngưỡng 4.600 USD/ounce, thị trường kim loại quý trong nước, bao gồm cả vàng và bạc, sẽ còn nhiều dư địa để biến động trong những ngày tới.