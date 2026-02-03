Giá vàng đang tăng mạnh trở lại, người mua vàng tại thương hiệu này ở Hà Nội cần lưu ý thông báo quan trọng sau

Sáng nay, một nhà vàng đã phát đi thông báo quan trọng tới người dân có nhu cầu mua các sản phẩm vàng tại doanh nghiệp này. Cụ thể, Bảo Tín Mạnh Hải thông báo tạm dừng nhận đặt và bán các sản phẩm vàng Tích trữ và Tứ Quý. Thông báo có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Doanh nghiệp cho biết lượng đơn hàng đang trong tình trạng quá tải. Trước đó, khách hàng mua vàng tại đây phải chờ trung bình khoảng 55–60 ngày mới được nhận vàng.

Sau thời gian ngắn mở cửa, Bảo Tín Minh Châu cũng thông báo tạm dừng bán vàng do hết hàng, cho thấy tình trạng nguồn cung vàng vật chất tại một số doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước ghi nhận bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm mạnh trước đó. Ghi nhận trong chiều nay, so với mức đóng cửa phiên liền trước, giá vàng tại nhiều doanh nghiệp tăng thêm từ 6 đến 9 triệu đồng mỗi lượng, tùy loại sản phẩm.

Cụ thể, đối với vàng miếng, SJC và PNJ cùng niêm yết giá mua vào ở mức 172 triệu đồng/lượng và bán ra 175 triệu đồng/lượng, tăng 9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Trong khi đó, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng trong khoảng 170,5 – 173,5 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 7,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, Công ty SJC điều chỉnh giá lên 171,5 – 174,5 triệu đồng/lượng, tăng 9 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 170 – 173 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 7,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải được điều chỉnh lên 170,5 – 173,5 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 6 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Trước đó, vào ngày 29/1, giá vàng trong nước đã ghi nhận mốc đỉnh lịch sử. Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ và DOJI được niêm yết quanh mức 188,3 – 191,3 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, SJC và Bảo Tín Minh Châu giao dịch trong khoảng 187,7 – 190,8 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ niêm yết ở mức 188 – 191 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn ép vỉ tại Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết trong khoảng 188,3 – 191,3 triệu đồng/lượng.

Sau giai đoạn tăng nóng này, giá vàng đã giảm liên tục trong những phiên sau đó, trước khi bật tăng trở lại trong phiên hôm nay.



