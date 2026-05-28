Giá vàng chiều nay 28/5: "Mất phanh", bốc hơi 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng giảm mạnh

Áp lực giảm giá bao trùm lên toàn bộ các phân khúc từ vàng miếng cho đến vàng nhẫn 999.9.

Tính đến thời điểm 13h46 chiều nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại khu vực TP.HCM ở mức 154,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tương tự, loại vàng nhẫn SJC 99,99% (loại từ 1 đến 5 chỉ) cũng lùi sâu về sát mốc 154,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 157,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Sự sụt giảm này không chỉ diễn ra tại SJC mà còn lan rộng sang các nhà vàng lớn khác. Khảo sát tại Tập đoàn Phú Quý vào lúc 14h11, giá vàng miếng SJC và nhẫn tròn Phú Quý 999.9 đồng loạt ghi nhận mức bán ra dừng ở ngưỡng 157,5 triệu đồng/lượng, cho thấy sự đồng thuận giảm sâu trên toàn thị trường.

Nếu nhìn vào lịch sử giao dịch trong ngày, tốc độ mất giá của kim loại quý này rất nhanh chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ.



Dựa trên dữ liệu lịch sử giá vàng trong ngày, vào lúc mở cửa phiên sáng (08h36), giá bán ra của Phú Quý vẫn ở mức 159 triệu đồng/lượng. Đến 10h15, giá giảm nhẹ còn 158,8 triệu đồng/lượng trước khi lao dốc mạnh về 157,8 triệu đồng/lượng vào lúc 11h27.

Cho đến đầu giờ chiều, mức giá bán ra tiếp tục bốc hơi thêm, chạm đáy ở mức 157,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, tính chung từ sáng đến chiều nay, mỗi lượng vàng bán ra đã giảm ròng 1,5 triệu đồng/lượng.

Vào thời điểm mở cửa ngày 28/05 (00h00), giá bán ra của SJC vẫn neo ở vùng 160,7 triệu đồng/lượng. Đối chiếu mức này với mức giá chiều nay, giá vàng trong nước đã chính thức sụt giảm từ 3,2 đến gần 4 triệu đồng/lượng tùy theo từng thương hiệu giao dịch.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm rất mạnh.

Mất tới 4 triệu đồng chỉ sau một đêm - đây chính là đợt sụt giảm mạnh nhất trong vòng 1 ngày (chu kỳ 24 giờ) tính từ đầu năm 2026 trở lại đây.

Trên sàn Kitco, giá vàng thế giới giao ngay (XAUUSD) tính đến chiều nay đã đánh mất hoàn toàn các ngưỡng phòng thủ, rơi thẳng xuống mức 4.393,17 USD/ounce. Áp lực đè nặng lên giá vàng toàn cầu do đồng USD duy trì sức mạnh và các kênh đầu tư rủi ro bắt đầu hút dòng tiền trở lại.

Trước diễn biến khó lường và biên độ dịch chuyển quá rộng của giá vàng chiều nay, người dân cần hết sức thận trọng.

Giá bạc chiều nay 28/5﻿

Thị trường kim loại quý trong nước phiên chiều nay còn ghi nhận những nhịp điều chỉnh đáng chú ý từ mặt hàng bạc. ﻿

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất lúc 15h31 từ Tập đoàn Phú Quý, giá bạc miếng Phú Quý 999 (loại 1 lượng) và các loại bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng và 1 Kilo) hiện đang được niêm yết ở mức 2,786 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,872 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Riêng dòng sản phẩm đồng bạc mỹ nghệ 999 có mức giá bán ra nhỉnh hơn, giữ ở ngưỡng 3,278 triệu đồng/lượng. Đối với các nhà đầu tư giao dịch khối lượng lớn, giá bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1Kilo chiều nay đang áp dụng mức mua vào là 74,293148 triệu đồng/kg và bán ra là 76,586475 triệu đồng/kg.

Giá bạc điều chỉnh trong phiên chiều nay.

Theo dõi sát lịch sử giá bạc trong ngày, xu hướng giá bán ra của kim loại này liên tục trồi sụt theo từng phút trong biên độ hẹp. Cụ thể, vào lúc 14h36, giá bán ròng mỗi lượng bạc nằm ở mức 2,865 triệu đồng/lượng, sau đó lội ngược dòng tăng nhẹ lên 2,873 triệu đồng/lượng vào lúc 15h13 trước khi hạ nhiệt về mốc 2,872 triệu đồng/lượng vào lúc 15h24.