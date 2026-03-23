Giá vàng chiều nay 23/3: Vàng giảm không phanh về sát mốc 160 triệu đồng/lượng, người dân ồ ạt bắt đáy

Tính đến 14h chiều nay, giá vàng ở Việt Nam lại tiếp tục giảm mạnh. Theo ghi nhận của PV, giá vàng miếng SJC vừa được điều chỉnh xuống mức 159 – 162 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tức là giảm thêm 7 triệu đồng/lượng so với phiên sáng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch vàng miếng với mức giá 161 – 164 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đây cũng là giá vàng cao nhất hiện nay ở Việt Nam.

Trước đó, ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 23/3, giá vàng miếng SJC được giao dịch tại mức 166 – 169 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tức là giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với giá đóng cửa tuần trước. Tuy nhiên, đến 10h sáng, giá vàng miếng tiếp tục giảm mạnh thêm 2 triệu đồng/lượng.

Cả vàng miếng và vàng nhẫn đều giảm mạnh trong ngày 23/3. Ảnh minh họa

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn ở Việt Nam cũng giảm mạnh. Tính đến 14 chiều nay, vàng nhẫn SJC chỉ còn 159 – 162 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lại đang giao dịch ở mức 161 – 164 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng nay, trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy, nhiều người xếp hàng chờ mua vàng. Phần lớn những người này cho biết là tranh thủ mua vàng lúc giá giảm để tích lũy.

Đáng chú ý, nhiều cửa hàng vàng không còn áp dụng giới hạn số lượng mua như trước. Theo đó, khách hàng có thể giao dịch với khối lượng lớn, và thậm chí lên tới vài chục lượng. Nhưng với một số sản phẩm, nhất là đơn hàng lớn, các cửa hàng vẫn hẹn thời gian giao vàng từ 30 ngày trở lên.

Giá vàng của Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật khoảng 14h chiều nay.

Chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới là hơn 26 triệu đồng/lượng

Theo các chuyên gia, sở dĩ giá vàng trong nước đang lao dốc không phanh là do ảnh hưởng của giá vàng thế giới. Cụ thể, giá vàng thế giới sáng nay vừa giảm 136 USD/ounce và hiện giao dịch với 4,250 USD/ounce. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là hơn 26 triệu đồng/lượng. Đà giảm của giá vàng đang đi đúng với nhận định của các chuyên gia vào cuối tuần trước.

Đà giảm mạnh của giá vàng trong thời gian gần đây có liên quan đến việc đồng USD mạnh lên. Theo đó, đồng USD tiếp tục tăng thêm 0,2%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,38%, tăng 0,42% kể từ khi cuộc xung đột Mỹ - Israel và Iran bắt đầu.

Theo dự báo của nhà phân tích Bernard Dahdah của ngân hàng đầu tư Natixis, nếu các tài sản năng lượng tiếp tục bị phá hủy và xung đột quân sự kéo dài, giá vàng có thể giảm về sát mốc 4.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu thiệt hại đối với hạ tầng năng lượng được hạn chếvà giá dầu giảm nhanh, các ngân hàng Trung ương sẽ có động lực lớn hơn để mua vàng. Trong trường hợp đó, giá vàng có thể sẽ tăng trở lại là trên 5.000 USD/ounce.

Ông Adrian Day, Chủ tịch của quỹ Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng vẫn có thể tiếp tục giảm mạnh. Bởi tâm lý thị trường đã thay đổi và thị trường đang tập trung vào những yếu tố tiêu cực, bao gồm việc các ngân hàng Trung ương trên toàn thế giới, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang ngày càng ngần ngại cắt giảm lãi suất trước tình hình giá dầu tăng cao.