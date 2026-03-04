Giá vàng 'bốc hơi' 200 USD chỉ sau một đêm, vàng nhẫn giảm 4 triệu đồng/lượng

Từng chạm ngưỡng cao kỷ lục gần 5.400 USD/ounce trong phiên trước đó, giá vàng thế giới đã bất ngờ sập mạnh, xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng để lùi về sát mốc 5.000 USD/ounce.

Tính đến rạng sáng ngày 4/3/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco được ghi nhận ở mức 5.069,29 USD/ounce, giảm tới 5,21% so với phiên giao dịch liền trước. Trên trang Investing.com, giá vàng giảm về mức 5.117 USD/ounce.

Đây là một trong những phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử tính theo giá trị tuyệt đối, khi giá vàng mất đi hơn 200 USD/ounce chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Trước đó, vào ngày 3/3, thị trường đã chứng kiến một đợt bùng nổ kinh khủng khi giá vàng phi mã lên vượt ngưỡng 5.400 USD/ounce do tâm lý lo ngại về xung đột tại Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, niềm vui của người mua vàng ngắn chẳng tày gang khi áp lực bán tháo ồ ạt xuất hiện ngay khi thị trường Mỹ mở cửa.

Tại sao "vàng rơi"?

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, có ba nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cú sụt giảm chấn động này.

Thứ nhất là áp lực chốt lời mạnh mẽ. Sau khi vàng liên tục lập đỉnh và chạm sát ngưỡng tâm lý 5.400 USD, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đã đồng loạt hiện thực hóa lợi nhuận. Khi dòng tiền lớn rút ra, hiệu ứng domino đã kéo giá giảm sâu.

Thứ hai, sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng bạc xanh đã tăng vọt 0,85% lên mức 99,2 điểm. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng tăng lên 4,048%/năm. Khi đồng USD mạnh lên và tài sản sinh lời như trái phiếu hấp dẫn hơn, vàng vốn không đem lại lãi suất định kỳ lập tức mất đi lợi thế cạnh tranh.

Thứ ba, sự thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Thị trường đang bắt đầu đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ lùi thời điểm cắt giảm lãi suất từ tháng 7 sang tháng 9 do lo ngại lạm phát từ giá năng lượng tăng cao. Kỳ vọng lãi suất cao duy trì lâu hơn luôn là ảnh hưởng tiêu cực đối với giá vàng.

Dù vừa trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật sâu, nhưng triển vọng trung hạn của vàng vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt. Các tổ chức lớn như J.P. Morgan vẫn duy trì quan điểm lạc quan rằng vàng có thể đạt mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, dựa trên nhu cầu dự trữ bền vững từ các ngân hàng trung ương toàn cầu.

Phản ứng trước đà giảm của thế giới, giá vàng trong nước sáng nay cũng "ngấm đòn". Vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ đồng loạt điều chỉnh giảm khoảng 3 triệu đồng/lượng, rời xa mốc 190 triệu đồng và hiện giao dịch quanh ngưỡng 184-187 triệu đồng/lượng.

Đặc biệt, vàng nhẫn trơn cũng ghi nhận mức giảm kỷ lục tới 4 triệu đồng/lượng tại một số hệ thống như Bảo Tín Mạnh Hải.

*Nguồn: Kitco, J.P. Morgan Research và Trading Economics.