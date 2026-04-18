Giá vàng bật tăng trở lại, tiến sát mốc 172 triệu đồng/lượng

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh |

Giá vàng trong nước tăng trở lại khi giá thế giới biến động mạnh sau thông tin mở lại eo biển Hormuz, căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt.

Sáng 18-4, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Cùng xu hướng phục hồi, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng lên 168 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171,5 triệu đồng/lượng (bán ra), cao hơn 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đi lên trở lại sau chuỗi ngày giảm liên tiếp. Trước đó, giá vàng miếng SJC từng lập đỉnh trong tuần ở mức khoảng 175,5 triệu đồng/lượng, sau đó giảm sâu về 170,5 triệu đồng/lượng.

Đà phục hồi của vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ diễn biến của thị trường thế giới.

- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tăng trở lại sau chuỗi ngày sụt giảm

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần ở mức 4.831 USD/ounce. Trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay, có thời điểm giá vàng tăng vọt lên sát mốc 4.900 USD/ounce, ngay sau thông tin eo biển Hormuz được mở cửa trở lại cho tất cả tàu thương mại.

Giá vàng đi lên khi nhà đầu tư bắt đầu định giá lại rủi ro địa chính trị, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời cho biết hai bên đang thảo luận gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời sắp hết hạn vào tuần tới.

Theo giới phân tích, diễn biến tăng trở lại của giá vàng cho thấy thị trường đang dần chuyển trọng tâm từ rủi ro địa chính trị sang các yếu tố kinh tế vĩ mô, khi kỳ vọng về sự ổn định tại Trung Đông gia tăng.

Trong thời gian tới, khi căng thẳng khu vực tạm lắng, sự chú ý của thị trường sẽ quay lại các dữ liệu kinh tế Mỹ, qua đó định hình kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Đây sẽ là yếu tố then chốt quyết định xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 153,5 triệu đồng/lượng, tiếp tục duy trì khoảng cách đáng kể so với giá trong nước.

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

