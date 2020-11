Giá vàng bất ngờ rớt thảm, bốc hơi gần 90 USD/ounce

Cụ thể, lúc 21h15 (9/11 giờ Việt Nam) - tức 9h15 (9/11 giờ New York), giá vàng giao ngay trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.878 USD/ounce, giảm tới 88 USD/ounce so với mức cao nhất 7 tuần đạt được hôm qua (1.966 USD/ounce).

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 cũng lao dốc 74,5 USD/ounce xuống còn 1.877 USD/ounce, giá bạc tương lai cũng rớt 1,28 USD/oune (giảm 5%) xuống còn 24,38 USD/ounce.

Giá vàng rớt mạnh trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng dựng đứng khi các nhà đầu tư dường như rất lạc quan khi Pfizer và BioNTech dẫn dữ liệu thử nghiệm cho thấy vắc xin của họ hiệu quả cao. Pfizer cho biết cuộc thử ngghiệm vắc xin Covid-19 trên khoảng 44.000 đối tượng có hiệu quả lên tới 90%.

Đón nhận thông tin này, phố Wall tin rằng ngành công nghiệp dược phẩm Mỹ có thể sớm tìm ra phương thức khả quan để kiểm soát dịch bệnh, vốn làm nền kinh tế Mỹ trật bánh trong năm 2020 và khiến 230.000 người Mỹ thiệt mạng.

Dow Jones Futures ghi nhận cú tăng lên tới gần 1.700 điểm trong khi S&P 500 Futures cũng tăng 4,66%.