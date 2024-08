Giá vàng bất ngờ "bốc đầu", tăng mạnh nhất trong gần 1 tháng qua

Cụ thể, lúc 8h sáng nay, giá vàng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch trước đó. Đây là phiên tăng giá mạnh nhất của vàng SJC trong gần 1 tháng qua. Giá mua vào hiện ở mức 78 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 80 triệu đồng/lượng.



Cùng với vàng SJC, giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng mạnh. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn mua vào là 76,6 triệu đồng/lượng và 77,9 - 78,0 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 76,65-77,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua - bán tại mốc 76,68 - 77,88 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ là 76,6 - 77,9 triệu đồng/lượng.

Biến động giá vàng trên sàn Kitco sáng nay theo giờ Việt Nam, lúc 9h40.

Giá vàng trong nước tăng phiên sáng nay do tác động của giá vàng thế giới. Lúc 8h28 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.463,3 USD/ounce, tăng 11,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.504,7 USD/ounce. Giá vàng đang ở vùng cao nhất kể từ hôm 2/8.

Giá vàng phiên này tăng mạnh do nhu cầu trú ẩn khi nhà đầu tư chờ số liệu lạm phát Mỹ tuần này để dự báo chính xác hơn về kế hoạch giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed).

Marc Chandler, Tổng giám đốc của Bannockburn Global Forex, cho biết thông tin được thị trường mong chờ nhất là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 7, nhiều khả năng sẽ không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Điều này giúp Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Trong khi đó, nhà phân tích Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận định: "Những gì chúng ta chứng kiến ngày hôm nay trên thị trường kim loại quý là giá được hỗ trợ bởi sự thuận lợi trên biểu đồ, yếu tố thúc đẩy lực mua kỹ thuật nhất định. Ngoài ra còn có nhu cầu phòng ngừa rủi ro do bất ổn địa chính trị gia tăng ở Trung Đông".

Trong nghiên cứu công bố mới đây, công ty chứng khoán TD Securities phân tích: "Giới chuyên gia nhận định, giá vàng thế giới tăng cao khi các nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ. Các nhà đầu tư đang tạm dừng giao dịch để chờ đợi thêm thông tin kinh tế mới của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này".

Dự đoán về biến động của giá vàng, trong báo cáo mới phát hành của Tập đoàn tài chính ING, giá vàng có thể đạt đỉnh trong quý IV. Giá vàng sẽ đạt mức trung bình năm 2024 là 2.218 USD/ounce.