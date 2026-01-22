Giá vàng, bạc phá đỉnh, chuyên gia đưa ra loạt dự báo ‘không tưởng’

Giá vàng và bạc tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, tiến gần mốc mục tiêu lần lượt là 5.000 USD/ounce và 100 USD/ounce. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích do Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA) khảo sát, đây có thể chỉ là mức kháng cự nhỏ trong một xu hướng tăng mạnh hơn nhiều trong năm nay.

Trong báo cáo ngày 20/1, LBMA dự báo giá vàng trung bình năm nay đạt khoảng 4.741,97 USD/ounce.

“Các nhà phân tích kỳ vọng giá vàng sẽ cao hơn 38% so với mức trung bình năm ngoái dựa trên kỳ vọng lãi suất của Mỹ giảm, Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ và các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ khỏi đồng USD”, LBMA cho biết. “Căng thẳng địa chính trị tiếp tục củng cố vai trò của vàng như tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu thế giới”.

Tuy nhiên, đằng sau con số trung bình là một biên độ dự báo rất rộng, với kịch bản bi quan nhất ở 3.450 USD/ounce và kịch bản lạc quan nhất lên tới 7.150 USD/ounce.

Julia Du, chiến lược gia hàng hóa tại ICBC Standard Bank, là đưa ra dự báo lạc quan nhất, đó là vàng có thể chạm 7.150 USD/ounce trong năm nay, với giá trung bình cả năm khoảng 6.050 USD/ounce. Chuyên gia này cho rằng vùng hỗ trợ quan trọng nằm quanh 4.100 USD/ounce.

“Tôi cho rằng năm 2026 sẽ chứng kiến rủi ro địa chính trị gia tăng và nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn ngày càng lớn. Điều này giúp vàng duy trì xu hướng tăng dù biến động lớn”, Du nhận định. “Ngân hàng trung ương nhiều khả năng tiếp tục mua vào, nhà đầu tư tổ chức tăng tỷ trọng phân bổ, còn nhu cầu từ các nhà đầu tư tư nhân, đặc biệt tại Mỹ Latinh, vẫn vững chắc. Cùng với các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed, những yếu tố này củng cố triển vọng tăng giá của vàng”, Du nói thêm.

Ở chiều ngược lại, Robin Bhar, nhà sáng lập Robin Bhar Metals Consulting, đưa ra kịch bản thận trọng nhất, dự báo giá vàng trung bình năm nay quanh 4.000 USD/ounce, với vùng hỗ trợ 3.500 USD/ounce và đỉnh giá khoảng 5.000 USD/ounce.

“Một loạt các yếu tố đang tạo lực đẩy mạnh cho giá vàng”, Bhar nói. “Bất ổn kinh tế và chính trị, gồm lo ngại về tính độc lập của Fed, sẽ tiếp tục củng cố vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro quan trọng. Rủi ro địa chính trị tại nhiều điểm nóng vẫn âm ỉ, làm gia tăng áp lực lạm phát và nhu cầu trú ẩn. Hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương, cùng với đa dạng hóa danh mục và dòng tiền đầu cơ, sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường”, Bhar nhận định.

Alexander Zumpfe, nhà giao dịch kim loại quý tại Heraeus, cho rằng giá vàng có thể đạt đỉnh 5.200 USD/ounce trong năm nay. Ông lưu ý dù thị trường có thể xuất hiện các giai đoạn chốt lời và tích lũy, nhu cầu đầu tư mạnh mẽ vẫn là bệ đỡ quan trọng.

Trong khi đó, bạc được kỳ vọng sẽ tiếp tục có một năm “chưa từng có” sau khi tăng gần 150% trong năm ngoái. Giới phân tích dự báo giá bạc trung bình năm 2026 đạt 79,57 USD/ounce, tăng 98% so với mức trung bình thực tế năm 2025.

“Thâm hụt cấu trúc, nguồn cung mỏ thắt chặt và nhu cầu tăng nhanh từ điện khí hóa, điện tử và các công nghệ dựa trên AI đang tạo ra áp lực tăng giá”, LBMA cho biết.

Julia Du cũng rất lạc quan với bạc, dự báo giá trung bình năm đạt 125 USD/ounce, với biên độ giao dịch từ 62 – 150 USD/ounce.

“Bạc có quy mô thị trường nhỏ hơn và chi phí thấp hơn vàng, khiến giá biến động mạnh hơn và hấp dẫn nhà đầu tư tìm kiếm lựa chọn thay thế khi vàng trở nên quá đắt”, Du nói. “Thâm hụt nguồn cung do nhu cầu công nghiệp, đặc biệt là quang điện, cùng với nhu cầu trang sức và đầu tư gia tăng sẽ khuếch đại các đợt biến động giá”.

Trái lại, Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities, là người bi quan nhất với bạc, dự báo giá trung bình chỉ 44,25 USD/ounce, trong biên độ 42–86 USD/ounce.

“Với khả năng thuế quan không được áp dụng trong năm nay, bạc có thể giảm về khu vực giữa 40 USD/ounce trong năm 2026”, Melek nhận định. “Khi thuế quan của Mỹ không còn là vấn đề, lượng kim loại dư thừa tại Mỹ sẽ quay trở lại hệ thống LBMA, khiến thanh khoản tăng và xóa bỏ phần lớn mức chênh giá hiện tại”.

Ross Norman, CEO của Metals Daily, đưa ra kịch bản lạc quan nhất với bạc, dự báo kim loại này có thể đạt đỉnh 165 USD/ounce.

Đối với nhóm kim loại bạch kim, giới phân tích kỳ vọng bạch kim sẽ vượt trội so với palladium trong năm tới. Giá bạch kim được dự báo trung bình 2.222,14 USD/ounce, tăng 74,32% so với năm ngoái, trong khi palladium dự kiến đạt 1.740,25 USD/ounce, tăng khoảng 51% so với năm 2025.

Theo Kitco News﻿