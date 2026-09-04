Giá vàng bạc hôm nay 4/9: Doji, Phú Quý, SJC đồng loạt tăng mạnh, vàng miếng lấy lại phong độ

Sự chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn 9999 đã không còn quá xa như các thời điểm trước.

Giá vàng hôm nay 4/9

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (4/9/2026), thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận sự điều chỉnh giá tích cực ở hầu hết các thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), Bảo Tín Minh Châu. Xu hướng tăng nhẹ chiếm ưu thế ở dòng vàng nhẫn trơn và nữ trang, trong khi khoảng cách chênh lệch giá giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục thu hẹp đáng kể.

Tại Tập đoàn Phú Quý, bảng giá niêm yết mới nhất ghi nhận sự đồng điệu giữa vàng miếng và vàng nhẫn. Giá vàng miếng SJC cùng Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Phú Quý 1 Lượng 999.9 hiện giao dịch đồng mức 145,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Loại Phú Quý 1 Lượng 99.9 thu mua ở mức 145,7 triệu đồng/lượng và bán ra 149 triệu đồng/lượng. Các dòng vàng trang sức 999.9 niêm yết ở mốc 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 148,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay 4/9 tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Cùng chung đà bứt phá, Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC lên 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 149,1 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự, dòng Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim Tiền (AVPL) tại DOJI tăng vọt lên mốc 146 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chạm ngưỡng 150 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng trang sức 9999 của tập đoàn này hiện neo ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra.

Thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) tiếp tục duy trì mức giá cao đối với phân khúc vàng nhẫn tích trữ. Dòng Kim Gia Bảo 24K niêm yết giá mua vào 146,3 triệu đồng/lượng và bán ra 150,3 triệu đồng/lượng (tăng 0,7 triệu đồng/lượng so với phiên trước).

Dòng Kim Gia Bảo Gift 24K thiết lập mức mới ở mức 151,3 triệu đồng/lượng mua vào và 155 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC tại BTMH giao dịch song hành với thị trường ở mức 146,1 triệu đồng/lượng mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC (loại 1L, 10L, 1KG) niêm yết ở mức 146,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đối với dòng sản phẩm Vàng nhẫn SJC 99,99 (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ), mức giá thu mua đạt 145,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 99,99% hiện giao dịch ở mốc 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Quan sát diễn biến thị trường sáng nay, sự chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn 9999 đã không còn quá xa như các thời điểm trước, thậm chí xuất hiện hiện tượng đan xen về giá. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của các thương hiệu hiện duy trì ở khoảng 3- 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Nối tiếp đà biến động của thị trường trong nước, giá vàng thế giới trên các sàn giao dịch quốc tế tiếp tục duy trì xu hướng tích lũy và điều chỉnh quanh ngưỡng kháng cự quan trọng.

Theo dữ liệu niêm yết trực tuyến thời điểm 08:34 sáng nay, giá vàng thế giới (XAU/USD) giao dịch ở mức 4.476,35 USD/ounce, ghi nhận mức tăng nhẹ +0,07% (tương đương tăng +3,26 USD/ounce) so với phiên giao dịch liền trước.

Giới phân tích nhận định, đà tăng của kim loại quý toàn cầu trong những phiên vừa qua chủ yếu đến từ sự suy yếu của đồng USD, cùng với những kỳ vọng ngày càng lớn về việc các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ sớm hạ lãi suất điều hành nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Bên cạnh đó, nhu cầu trú ẩn an toàn trước những biến động địa chính trị khu vực và sự bất định của nền kinh tế toàn cầu vẫn là bệ đỡ vững chắc giúp kim loại quý giữ vững vùng giá cao. Mặc dù áp lực chốt lời ngắn hạn từ các nhà đầu tư cá nhân có thời điểm khiến giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ, nhưng dòng tiền từ các quỹ đầu tư lớn và hoạt động mua gia tăng từ các ngân hàng trung ương vẫn đang tạo lực đỡ quan trọng, giúp xu hướng trung và dài hạn của giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Giá bạc hôm nay 4/9

Cùng chung xu hướng khởi sắc với thị trường vàng, thị trường bạc trong nước sáng 4/9/2026 cũng ghi nhận nhịp điều chỉnh tăng đồng loạt ở các thương hiệu giao dịch lớn.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá Bạc thỏi Phú Quý 999 và Bạc miếng 1 lượng hiện được niêm yết ở mức 2,259 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,329 triệu đồng/lượng (bán ra). Sản phẩm Đồng bạc mỹ nghệ 999 có giá mua vào 2,259 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,658 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg hiện giao dịch tại mức 60,239 triệu đồng/kg (mua vào) và 62,106 triệu đồng/kg (bán ra).

Giá bạc hôm nay 4/9 tại Phú Quý.

Tại thương hiệu DOJI, dòng sản phẩm Bạc DOJI 99.9 loại 1 lượng niêm yết ở mức 2,309 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,409 triệu đồng/lượng (bán ra). Loại 5 lượng có giá mua vào 11,545 triệu đồng và bán ra 12,045 triệu đồng. Bạc nguyên liệu 999 dạng miếng/thỏi giao dịch mua vào ở mức 2,082 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), giá bạc ghi nhận mức tăng trưởng rõ nét so với phiên trước đó. Dòng Ngân Gia Bảo - Tứ Quý đạt mức 2,236 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,631 triệu đồng/lượng (bán ra). Dòng thỏi 5-10 lượng niêm yết ở mức 2,236 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,305 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 0,41 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thỏi 1kg tại BTMH đạt mức 59,627 triệu đồng/kg (mua vào) và 61,467 triệu đồng/kg (bán ra), tăng mạnh hơn 1,093 triệu đồng/kg.