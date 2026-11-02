Giá vàng bạc hôm nay 2/11 bật tăng: Phú Quý, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt cập nhật giá mới

Giá vàng hôm nay lấy lại phong độ sau khi giảm mạnh.

Giá vàng tăng trở lại

Mở phiên giao dịch đầu tuần ngày 2/11/2026, giá vàng và bạc tại các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt ghi nhận nhịp điều chỉnh tăng nhẹ sau tuần giảm sâu . Cùng đà hồi phục, thị trường quốc tế cũng nhích lên trên ngưỡng 3.900 USD/ounce.

Khảo sát vào sáng 2/11/2026, giá vàng miếng và vàng nhẫn niêm yết tại các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt duy trì sắc xanh.

Tại Tập đoàn Phú Quý: Vàng miếng SJC niêm yết chiều mua vào ở mức 135,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở 140 triệu đồng/lượng . Vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 giữ mức 135,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 138,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng SJC đảo chiều đi lên, chạm mốc 140 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý SJC (TP.HCM): Vàng miếng SJC (loại 1L, 10L, 1KG) niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC 99,99% (các loại 1, 2, 5 chỉ) niêm yết mua vào 132,8 triệu đồng/lượng và bán ra 136,8 triệu đồng/lượng.﻿

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng (mua vào) và 140 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 0,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Các loại vàng nhẫn và vàng trang sức 24K (Kim Gia Bảo) cũng được điều chỉnh tăng nhẹ 0,07 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện mua vào khoảng 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 138,5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng đã giảm mạnh 3,7 triệu đồng/lượng trong những phiên cuối tháng 10. Từ mức bán ra 142,7 triệu đồng/lượng ngày 30/10, giá vàng SJC lùi về 139 triệu đồng/lượng. So với vùng đỉnh 144,8 triệu đồng/lượng trong tháng 10, giá bán ra hiện thấp hơn 4,8 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước ổn định ở mức cao

Tương tự kim loại vàng, thị trường bạc hôm nay cũng chứng kiến sự hồi phục nhẹ:

Thương hiệu Phú Quý: Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) niêm yết mua vào ở mức 1,587 triệu đồng/lượng và bán ra 1,636 triệu đồng/lượng . Giá bạc thỏi 999 loại 1 Kilo giao dịch ở ngưỡng 42,32 triệu đồng/kg (mua vào) và 43,63 triệu đồng/kg (bán ra).

﻿Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu: Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (1 lượng) mua vào 1,587 triệu đồng/lượng, bán ra 1,667 triệu đồng/lượng . Đối với sản phẩm thỏi 1 Kilo, mức giá mua - bán lần lượt đạt khoảng 42,32 triệu đồng/kg và 44,45 triệu đồng/kg. ﻿ ﻿

Giá vàng thế thế giới

Cập nhật mới nhất trên sàn giao dịch quốc tế, giá vàng giao ngay bật nhẹ lên mức 3.907,35 USD/ounce (tăng nhẹ +0,82 USD) . ﻿Cuối tháng 10/2026, giá vàng thế giới từng đối mặt với đợt chốt lời mạnh khiến quy đổi lao dốc từ vùng 4.000 USD/ounce xuống tiệm cận ngưỡng 3.875 USD/ounce, kéo theo giá vàng trong nước giảm từ 3 đến 5 triệu đồng/lượng tùy phân khúc. Mặc dù vậy, phiên sáng 2/11 cho thấy tín hiệu cầm máu và phục hồi kỹ thuật . Sự hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn cũng như lực cầu mua bắt đáy vẫn đang là động lực nâng đỡ giá kim loại quý duy trì vững vàng quanh mốc 3.900 USD/ounce.