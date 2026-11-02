Giá vàng bạc hôm nay 2/11 bật tăng: Phú Quý, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt cập nhật giá mới

Giá vàng tăng trở lại
Mở phiên giao dịch đầu tuần ngày 2/11/2026, giá vàng và bạc tại các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt ghi nhận nhịp điều chỉnh tăng nhẹ sau tuần giảm sâu
Khảo sát vào sáng 2/11/2026, giá vàng miếng và vàng nhẫn niêm yết tại các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt duy trì sắc xanh.
Tại Tập đoàn Phú Quý: Vàng miếng SJC niêm yết chiều mua vào ở mức 135,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở 140 triệu đồng/lượng
Tại Công ty Vàng bạc Đá quý SJC (TP.HCM): Vàng miếng SJC (loại 1L, 10L, 1KG) niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC 99,99% (các loại 1, 2, 5 chỉ) niêm yết mua vào 132,8 triệu đồng/lượng và bán ra 136,8 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng (mua vào) và 140 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 0,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Các loại vàng nhẫn và vàng trang sức 24K (Kim Gia Bảo) cũng được điều chỉnh tăng nhẹ 0,07 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện mua vào khoảng 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 138,5 triệu đồng/lượng.
Trước đó, giá vàng đã giảm mạnh 3,7 triệu đồng/lượng trong những phiên cuối tháng 10. Từ mức bán ra 142,7 triệu đồng/lượng ngày 30/10, giá vàng SJC lùi về 139 triệu đồng/lượng. So với vùng đỉnh 144,8 triệu đồng/lượng trong tháng 10, giá bán ra hiện thấp hơn 4,8 triệu đồng/lượng.
Giá bạc trong nước ổn định ở mức cao
Tương tự kim loại vàng, thị trường bạc hôm nay cũng chứng kiến sự hồi phục nhẹ:
Thương hiệu Phú Quý: Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) niêm yết mua vào ở mức 1,587 triệu đồng/lượng và bán ra 1,636 triệu đồng/lượng
Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu: Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (1 lượng) mua vào 1,587 triệu đồng/lượng, bán ra 1,667 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế thế giới
Cập nhật mới nhất trên sàn giao dịch quốc tế, giá vàng giao ngay bật nhẹ lên mức 3.907,35 USD/ounce (tăng nhẹ +0,82 USD)