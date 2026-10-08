Giá vàng, bạc 8/10 tại Phú Quý, BTMH, DOJI, SJC đồng loạt điều chỉnh: Nên mua hay chờ?

Liệu đây đã là cơ hội vàng để bắt đáy tích trữ?

Giá vàng trong nước hôm nay 8/10: SJC và các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giảm

Thị trường vàng trong nước phiên sáng nay (8/10) đã kết thúc chuỗi ngày đi ngang để bước vào đợt điều chỉnh giảm. Theo ghi nhận từ các hệ thống kinh doanh lớn như SJC, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng cũng như vàng nhẫn trơn đồng loạt giảm từ 500.000 đến 800.000 đồng/lượng ở các chiều giao dịch so với ngày hôm qua.

﻿Tại Hệ thống Phú Quý, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào, trong khi chiều bán ra giảm 500.000 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Sản phẩm Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Phú Quý 1 lượng 999.9 hiện được niêm yết ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm đồng loạt 800.000 đồng/lượng. Vàng trang sức 999.9 tại Phú Quý giao dịch quanh mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện tại, mức chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra của vàng miếng tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, Phú Quý dao động từ 3 đến 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra. So với chốt phiên ngày 7/10, giá vàng miếng SJC tại đây đã giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Dòng vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hiện giao dịch ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, cũng giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Tại Tập đoàn DOJI, vàng miếng SJC và dòng sản phẩm KIM TT/AVPL cùng niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua. Đối với Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng, DOJI niêm yết mức mua vào là 139,0 triệu đồng/lượng và bán ra là 143,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng nữ trang 9999 tại DOJI hiện lùi về mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, dòng sản phẩm Kim Gia Bảo 24K niêm yết ở mức 139,2 triệu đồng/lượng và 143,2 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức 24K (999.9) giao dịch ở mức 13,82 triệu đồng/chỉ mua vào (138,2 triệu đồng/lượng) và 14,22 triệu đồng/chỉ bán ra (142,2 triệu đồng/lượng).

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới hôm nay và diễn biến mới nhất sáng 8/10

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận biến động mạnh. Đầu phiên sáng, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 4.069 - 4.089 USD/ounce, giảm hơn 74 - 94 USD/ounce (tương đương giảm hơn 2,2%) so với phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên, đến khoảng 8h40 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Comex đã có nhịp phục hồi nhẹ 0,5%, lên mức 4.132,66 USD/ounce.﻿

Đà giảm sâu của kim loại quý xuất phát từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp chính sách. Các tín hiệu thận trọng từ Fed cho thấy cơ quan này có thể chưa vội cắt giảm sâu lãi suất, khiến đồng USD phục hồi và gây áp lực chốt lời mạnh lên thị trường vàng.

Giới phân tích cho rằng mặc dù xu hướng dài hạn của vàng vẫn hưởng lợi từ các bất ổn kinh tế - địa chính trị, nhưng trong ngắn hạn, đà phục hồi sẽ gặp thử thách lớn do đồng USD duy trì sức mạnh.﻿

Giá bạc hôm nay 8/10: Biến động nhẹ tại Phú Quý và DOJI

Thị trường bạc trong nước sáng nay ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ, tiếp tục duy trì mức giao dịch ổn định.

Tại Phú Quý, giá Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) và Bạc thỏi Phú Quý 999 (1 lượng, 5 lượng, 10 lượng, 1 kg) được niêm yết mua vào ở mức 2,117 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,182 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý loại 1 kg giao dịch mua vào ở mức 56,453 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 58,186 triệu đồng/kg.

Giá bạc duy trì sự ổn định trong phiên giao dịch sáng 8/10.

Tại Tập đoàn DOJI, Bạc DOJI 99.9 (1 lượng) được niêm yết mua vào là 2,144 triệu đồng/lượng và bán ra là 2,229 triệu đồng/lượng. Loại Bạc 999 (miếng, thanh, thỏi) niêm yết mua vào ở mức 2,119 triệu đồng/lượng và bán ra là 2,199 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, Ngân Gia Bảo - Tứ Quý có giá mua vào là 2,112 triệu đồng/lượng (giảm 0,024 triệu đồng/lượng) và bán ra là 2,485 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi 1 kg có giá mua vào là 56,32 triệu đồng/kg và bán ra là 58,054 triệu đồng/kg.