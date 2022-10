Giá vàng 9999 neo cao sau vụ bắt 200kg vàng lậu

Giá vàng 9999 neo cao những ngày gần đây - Ảnh: T.T.D

Với mức giá hiện nay, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 49,57 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá vàng 9999 bán ra cuối ngày hôm nay ở mức 53,4 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 3,83 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng cũng ở mức rất xa: 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 và vàng nguyên liệu bắt đầu tăng từ cuối tuần qua sau khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá đường dây buôn lậu gần 200kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Nhiều năm qua Ngân hàng Nhà nước không cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu. Nguồn vàng nguyên liệu trên thị trường hiện nay chủ yếu từ nguồn biên mậu (hay còn gọi là nhập lậu).

Một chuyên gia trong lĩnh vực vàng cho hay nhiều năm qua, vàng lậu vẫn về và được tiêu thụ qua kênh: sản xuất nữ trang, vàng nhẫn và người dân mua cất giữ.

Chuyên gia này giải thích từ nhiều năm qua do vàng miếng SJC luôn cao hơn giá thế giới, có khi lên đến gần 20 triệu đồng/lượng nên người dân đã chuyển sang mua vàng nhẫn để cất giữ thay vì mua vàng miếng SJC.

Có một số thời điểm người đầu tư còn mua cả vàng nguyên liệu, được các tiệm vàng cân trọng lượng bằng máy, in thông tin khối lượng rồi đóng bao giao cho khách hàng.

Theo tiết lộ của giới kinh doanh, sau khi vận chuyển vàng trót lọt qua biên giới bán cho các đầu mối thì ngay sau đó, các đầu mối này sẽ dùng đèn khò xóa dấu vết, biến vàng nhập lậu thành vàng nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, sau đó bán cho các tiệm vàng để bán lại cho người có nhu cầu.

Giới kinh doanh vàng cho hay sau khi cơ quan công an triệt phá đường dây buôn lậu vàng này, giới kinh doanh vàng đã "án binh bất động", nguồn cung vàng bị đứt tạm thời, do vậy giá vàng 9999 bị đẩy lên.

Trong khi đó giá bán vàng miếng SJC niêm yết tại các công ty vàng lớn neo ở mức 66,4 triệu đồng/lượng, mua vào 63,4 triệu đồng/lượng vào cuối ngày hôm nay. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC đang cao hơn 16,83 triệu đồng/lượng.