Gia tộc kín tiếng gắn với loạt BĐS đắt đỏ bậc nhất TP HCM muốn tham gia “giải cứu” dự án tỷ USD bị treo gần một thập kỷ ở Thủ Thiêm

Sở Tài chính TP.HCM vừa có công văn báo cáo UBND TP.HCM về kiến nghị của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC liên quan dự án khu phức hợp thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Eco Smart City).

Trước đó, Lotte Properties HCMC đề xuất được huy động nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35% thông qua hình thức chuyển nhượng vốn góp, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sở hữu giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte sau khi có đối tác mới tham gia.

Hiện doanh nghiệp đang làm việc với một số nhà đầu tư tiềm năng, trên cơ sở kỳ vọng UBND TP.HCM chấp thuận nguyên tắc cho phép bên ngoài tham gia dự án ở tỷ lệ này. Sau khi xác định đối tác cụ thể, công ty sẽ nộp hồ sơ chính thức để cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Danh sách đối tác tiềm năng được Lotte Properties HCMC đề cập gồm CTCP Đầu tư bất động sản Sơn Kim, CTCP Tư vấn đầu tư Hướng Việt và CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Lotte Properties HCMC bày tỏ mong muốn sớm nhận được ý kiến phản hồi chính thức từ UBND TP.HCM và Sở Tài chính, đồng thời cho rằng việc tái khởi động dự án sẽ góp phần hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trên cơ sở rà soát hợp đồng dự án, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM và các quy định pháp luật hiện hành, Sở Tài chính kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận về nguyên tắc cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn giữa các công ty thành viên Tập đoàn Lotte và chuyển nhượng tối đa 35% vốn góp cho nhà đầu tư khác, khi dự án chưa đi vào khai thác, vận hành, với điều kiện đáp ứng Khoản 4 Điều 52 Nghị định 115 của Chính phủ.

Sở Tài chính cũng yêu cầu Lotte Properties HCMC xác định cụ thể nhà đầu tư nhận chuyển nhượng vốn, nộp hồ sơ đề xuất chính thức để làm cơ sở xem xét theo quy định; đồng thời khẩn trương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, triển khai dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và sớm đưa công trình vào khai thác, vận hành.

Ngoài các nội dung trên, nhà đầu tư còn kiến nghị miễn áp dụng mức thu bổ sung 5,4% theo Nghị định 103 của Chính phủ và điều chỉnh thời điểm nộp tiền sử dụng đất.

Dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thuộc Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 20.100 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 74.500 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng 50.000 m2.

Sau gần 8 năm kể từ khi ký hợp đồng đầu tư và 3 năm từ lễ động thổ, dự án tỷ USD này vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc về nghĩa vụ tài chính và thủ tục pháp lý.

Trong danh sách các nhà đầu tư tiềm năng, CTCP Đầu tư bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) là cái tên gây chú ý nhất. Doanh nghiệp được xem là "át chủ bài" của hệ sinh thái Sơn Kim Group – một trong những gia tộc kinh doanh lâu đời tại Việt Nam, với hơn 70 năm phát triển qua ba thế hệ.

Trong lĩnh vực bất động sản, Sơn Kim Land theo đuổi chiến lược riêng, tập trung vào phân khúc "bất động sản hạng sang phiên bản giới hạn" (luxury boutique), đặc biệt tại TP.HCM. Doanh nghiệp đã phát triển hàng loạt dự án cao cấp như The 9 Stellars, The Metropole Thủ Thiêm, The Nassim, Gateway Thảo Điền, cùng các sản phẩm giới hạn như Serenity Sky Villas – tổ hợp chỉ gồm 45 căn hộ biệt lập ngay trung tâm thành phố.

Nổi bật nhất là dự án The Metropole Thủ Thiêm, tọa lạc tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với quy mô gần 76.000 m2. Dự án được triển khai theo bốn giai đoạn, tương ứng bốn phân khu gồm The OpusK Residence, The Opera, The Galleria và The Crest.

Tại phân khu The OpusK Residence, giá bán căn hộ dao động từ khoảng 30 tỷ đồng đến hơn 100 tỷ đồng mỗi căn, tùy diện tích và số phòng ngủ. Phân khu The Opera ghi nhận mức giá từ 16 tỷ đồng đến khoảng 90 tỷ đồng. Trong khi đó, hai phân khu The Galleria và The Crest có mức giá phổ biến từ 13 – 35 tỷ đồng, tùy từng loại hình sản phẩm.



