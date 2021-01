Giá thuê xe tự lái tăng chóng mặt

Cách đây một tuần, các đơn vị và chủ xe cho thuê tự lái cho biết khách hàng liên hệ, đặt xe dịp Tết năm nay tương đương năm ngoái, trong khi số lượng xe dư thừa còn khá nhiều. Tuy nhiên, khi có thông tin hàng trăm ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng được phát hiện mấy ngày trở lại đây, đã có một số đơn đặt thuê xe bị hủy.

Xe nằm "đắp chiếu"

Chủ một đơn vị cho thuê xe tự lái tỏ ra ngao ngán bởi thời điểm này năm ngoái, họ đã thông báo hết xe cho thuê đến tận rằm tháng giêng, song năm nay vẫn còn khá nhiều xe nằm chờ khách. "Xe cho thuê ế ẩm cả năm, dịp Tết chỉ mong gỡ lại một chút thì lại gặp thêm một đợt dịch bệnh mới. Nhiều xe chúng tôi đầu tư từ đầu năm ngoái đến giờ vẫn chưa thu hồi vốn được" - chủ đơn vị cho thuê xe cho biết.

Cũng chung tình trạng ế ẩm, ông L.A.T - người làm dịch vụ cho thuê xe tự lái ở quận 10, TP HCM - cho biết ông đã phải bán "cắt lỗ" 5 xe Kia Morning trong năm 2020 để giảm bớt gánh nặng trả nợ ngân hàng. Thông thường, tiền trả nợ ngân hàng hằng tháng để mua xe chỉ chiếm không tới 1/3 doanh thu cho thuê xe nhưng năm nay, nhiều tháng gần như không cho thuê được chiếc nào. Hai ngày trở lại đây, nhiều người còn hủy thuê xe đi chơi Tết dù đã đặt cọc từ 1 tháng trước.

Thông tin từ các HTX vận tải - du lịch tại TP HCM cho thấy lượng khách du lịch Tết năm nay giảm mạnh. Trong đó, lượng khách quốc tế gần như bằng 0, khách du lịch nội địa giảm 50%, khách lẻ cũng giảm 50% so với dịp Tết năm trước. Do đó, dễ hiểu vì sao nguồn cung xe cho thuê dư thừa với số lượng khá lớn. Chưa kể, số đơn vị cung ứng dịch vụ cho thuê xe tham gia thị trường năm nay tăng 20%-30% so với năm ngoái.

Ông Lê Tấn Hậu, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Vận tải Tấn An Gia, cho biết năm nay, nguồn xe "ngộp" (vay ngân hàng mua xe nhưng không có khả năng trả nợ) tăng rất cao do nhiều cá nhân, tổ chức lao vào đầu tư mua xe cho thuê lại và cho thuê tự lái nhưng không đúng thời điểm. Nguồn xe này làm tăng số lượng xe nhàn rỗi hiện có trên thị trường. Do vậy, nhiều người đứng ra thành lập công ty, thuê lại số xe "ngộp" này với mức giá rất rẻ, chỉ khoảng 8-10 triệu đồng/tháng, rồi cho thuê lại với giá 700.000-800.000 đồng/ngày thường và gấp đôi vào dịp Tết.

Tranh thủ tăng giá

Theo ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, giá thuê xe tự lái trong dịp Tết năm nay tăng 80%-100% so với ngày thường, trong khi năm ngoái chỉ tăng khoảng 50%-80%. Chẳng hạn, giá thuê các mẫu xe hạng A (Kia Morning, i10, Fadil) trong dịp Tết này tăng lên 900.000 đồng đến 1 triệu đồng/ngày; xe hạng B (Vios, City, Rio, Accent) từ 1,4-1,5 triệu đồng/ngày; xe hạng C (Civic, K3, Cerato, Altis) 1,5 triệu đồng/ngày; xe 7 chỗ 1,5-2 triệu đồng/ngày.

Nếu khách đặt xe tự lái từ sớm, giá sẽ tốt hơn rất nhiều so với đặt cận ngày. Ví dụ, đặt xe trước Tết khoảng 3 tháng và thời gian đặt từ 7 ngày trở lên, giá thuê chỉ tăng khoảng 50% so với ngày thường; đặt trước 1-2 tháng, giá tăng khoảng 70% và đặt trước Tết khoảng 2 tuần thì giá tăng gấp đôi. Nếu thuê xe ngắn ngày, mức giá thuê sẽ cao hơn so với thuê dài ngày.

"Phần lớn khách thuê xe tự lái dài ngày đã đăng ký, đặt cọc từ cách đây 2-3 tháng để tiết kiệm chi phí. Chỉ người nào thuê ngắn ngày mới đặt xe trước Tết 1-2 tuần" - ông Long cho hay.

Ứng dụng cho thuê xe tự lái Chungxe cũng đưa ra mức giá tăng chóng mặt vào dịp Tết. Khách thuê xe từ ngày 6-2 (nhằm 25 Tết) đến 21-2 (mùng 10 Tết) bị áp giá tăng 70% so với ngày thường nếu thuê 14 ngày, tăng 90% nếu thuê 10 ngày, tăng 110% nếu thuê 7 ngày và tăng 130% khi thuê xe trong 4 ngày. Mức giá này được cho là cao hơn so với hình thức thuê trực tiếp từ chủ xe do thông qua khâu trung gian nên phải trả thêm chi phí phát sinh.

Giới kinh doanh xe tự lái cho biết giá thuê xe năm nay tăng khoảng 20% so với năm trước bởi nhiều chủ xe chọn giải pháp an toàn là hợp tác với các công ty thuê lại xe thay vì tự giao dịch cho thuê, nên buộc phải đẩy giá thuê lên. Nguyên nhân là bởi nếu tự cho thuê xe, rủi ro đối với chủ xe rất lớn, như bị người thuê mang xe đi cầm cố, vi phạm giao thông bị phạt rồi bỏ xe để chủ tự lo giải quyết...

"Dịch Covid-19 trong năm 2020 khiến nhiều chủ xe chưa kịp hồi phục thì lại bị bồi thêm một cú mạnh vào ngay trước Tết nguyên đán. Nhiều chủ xe phải tranh thủ tăng giá để bù đắp một phần thiệt hại trong năm qua" - một người kinh doanh xe tự lái ở quận 6, TP HCM giải thích.