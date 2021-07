Gia thế và sự nghiệp của chồng 2 Hồ Ngọc Hà

Trước khi được biết đến là chồng của "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà, Kim Lý từng vướng tin đồn tình cảm với nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Việc yêu và kết hôn với những gương mặt đình đám trong showbiz Việt khiến Kim Lý chịu không ít điều tiếng. Trong đó có cả những lời đồn đại về việc "ăn bám", "dựa hơi"...

Tuy nhiên, những người theo dõi Kim Lý đều biết anh có một gia thế không phải dạng vừa. Bản thân Kim Lý cũng có sự nghiệp riêng ổn định và từng có nhiều cơ hội toả sáng khi hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài.

Kim Lý sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển, là con trai độc tôn trong nhà. Bố mẹ Kim Lý kết hôn khi đã ngoài 40 tuổi nên dù Kim Lý còn khá trẻ tuổi nhưng bố anh đã ngoài 80 và mẹ anh đã qua tuổi 70.

Bố Kim Lý chuyển sang Thụy Điển sống từ năm 1981. Sau đó gặp gỡ và kết hôn với mẹ anh, là một người phụ nữ ngoại quốc.

Cả bố và mẹ Kim Lý đều công tác trong ngành giáo dục. Ngoài ra, bố Kim Lý còn kinh doanh nhiều cửa hiệu có tiếng tại Thụy Điển và mẹ từng làm việc cho tổ chức Liên hiệp quốc của Thụy Điển.

Hiện tại, cả bố mẹ anh đều đã nghỉ hưu, dành thời gian để nghỉ ngơi, cùng nhau đi du lịch và chăm sóc khu vườn của gia đình.

Kể từ khi yêu nhau, Hồ Ngọc Hà và gia đình cô đã nhiều lần sang thăm bố mẹ Kim Lý tại Thụy Điển. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy gia đình Kim Lý đang sống trong điều kiện rất tốt tại đây.

Ngôi nhà tại Stockholm có thiết kế hiện đại chuẩn châu Âu với sơn trắng bao phủ, bên trong nhà mang tông ấm với 100% nội thất sử dụng chất liệu gỗ đắt đỏ. Ngoài ra, căn biệt thự này còn được bao quanh bởi một khu vườn xanh mướt, tràn ngập cây cỏ.



Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có học thức, điều kiện sống tốt nên Kim Lý cũng được nuôi dạy và tạo điều kiện để phát triển. Ngay từ khi còn trẻ, anh đã có ý thức tự lập bằng việc kinh doanh, gây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân.

Trước khi trở về Việt Nam, Kim Lý từng là diễn viên có cơ hội diễn xuất ở Canada với vai diễn trong phim "The boy who smells like fish". Sau đó, anh được mời tham gia phim "Antiviral" - bộ phim từng gây tiếng vang tại Liên hoan phim Cannes và có được một số đề cử.



Khi về Việt Nam, sự xuất hiện của Kim Lý trong "Hương Ga" cũng gây được sự chú ý đặc biệt với khán giả. Gương mặt điển trai, ngoại hình lôi cuốn đã khiến Kim Lý trở thành một cái tên sáng giá trong lòng người hâm mộ.

Sau đó, Kim Lý tiếp tục tham gia phim "Vệ sĩ Sài Gòn" nhưng lại không gây được tiếng vang như lần xuất hiện đầu tiên.

Hiện tại, dù không tham gia đóng phim nữa nhưng Kim Lý vẫn đang là một trong những gương mặt được rất nhiều thương hiệu lựa chọn để làm gương mặt đại diện. Chính vì thế độ phủ sóng của cái tên Kim Lý chưa bao giờ hết hot.

Ngoài ra, công việc chính của Kim Lý là kinh doanh. Tuy nhiên, vốn là một người kín tiếng trong đời sống cá nhân, Kim Lý ít khi khoe mẽ cũng như kể lể về những thành công trong công việc của mình.