Galaxy Z TriFold vừa ra mắt tháng trước, được xem là mẫu smartphone gập táo bạo nhất của Samsung với màn hình gập ba, mở rộng thành một bề mặt giống như máy tính bảng. Sự quan tâm dành cho sản phẩm này rất lớn, khi thông tin cho biết sản phẩm đã bán hết chỉ trong vài phút sau khi ra mắt, mặc dù số lượng rất hạn chế.

Tuy nhiên, màn hình linh hoạt này lại đi kèm với một nhược điểm lớn nếu có sự cố xảy ra. Một báo cáo gần đây cho thấy chi phí thay thế màn hình ngoài sẽ rơi vào khoảng từ 137.000 KRW đến 226.000 KRW (khoảng 90–150 USD), tương đối tương đương với Z Fold 7. Nhưng điều gây sốc thực sự đến từ màn hình trong gập ba. Chi phí thay thế màn hình này có thể lên đến từ 1.657.500 KRW đến 1.834.500 KRW (khoảng 1.120–1.240 USD), tùy thuộc vào mức độ hư hỏng.

Để so sánh, Galaxy S25 Ultra, flagship cao cấp nhất của Samsung, hiện đang được bán tại Hàn Quốc với giá khoảng 1.673.100 KRW. Nói cách khác, việc sửa chữa màn hình chính của TriFold có thể tốn kém bằng hoặc thậm chí cao hơn so với việc mua một chiếc S25 Ultra hoàn toàn mới.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng số lượng sản phẩm có sẵn là cực kỳ hạn chế. Samsung được cho là chỉ cung cấp từ 15 đến 30 đơn vị cho mỗi cửa hàng lớn tại Hàn Quốc, với khoảng 700 đơn vị được phân phối trên toàn quốc cho đến nay. Dự kiến tổng doanh số sẽ đạt từ 2.500 đến 5.000 đơn vị vào đầu năm sau, cho thấy đây là một đợt phát hành rất được kiểm soát và thử nghiệm.

Cần nhấn mạnh rằng những thông tin này đến từ một báo cáo blog chưa được xác nhận, do đó giá cuối cùng có thể thay đổi. Tuy nhiên, nếu chính xác, chúng làm nổi bật một sự thật quen thuộc về các sản phẩm gập, đặc biệt là những sản phẩm tiên tiến như Galaxy Z TriFold. Mặc dù mẫu smartphone này có thể đại diện cho tương lai của công nghệ smartphone, nhưng việc sửa chữa cho tương lai đó sẽ không hề rẻ.



