Giá tăng nóng, giới nhà giàu không bán mà đổ xô mang vàng thỏi đi cho thuê, tính lãi lên đến 5%, đi ngược quan niệm truyền thống

Giá vàng liên tục lập kỷ lục mới trong năm nay. Nhiều nhà đầu tư giàu có và các văn phòng gia đình không còn muốn để vàng nằm yên trong két. Họ cho các nhà tinh luyện, thợ kim hoàn và nhà sản xuất thuê vàng thỏi để hưởng lãi, đi ngược lại quan niệm rằng vàng là tài sản không sinh lời.

Nhà sáng lập SafeGold Gaurav Mathur nói: “Chúng tôi nhận rất nhiều cuộc gọi. Họ nói: Tôi có 2 triệu USD vàng thỏi. Tôi có 1 triệu USD vàng thỏi. Anh có thể cho thuê giúp tôi không?”.

Ông cho biết nhiều khách hàng giàu có đã quen với việc cho vay vàng trong vài tháng gần đây. Ông nói với CNBC rằng lượng vàng cho thuê tại SafeGold đã tăng từ 2 triệu USD lên 40 triệu USD từ đầu năm đến nay.

Nhà sáng lập kiêm CEO Monetary Metals Keith Weiner nói: “Mọi người không chỉ mua vàng rồi chờ nó lên 5.000 USD. Họ muốn giữ lại vàng dù giá ra sao và rồi câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để vàng sinh lời?”.

Các chuyên gia trong ngành nói rằng mô hình này có một sức hút nhất định. Người sở hữu vàng có thể kiếm từ lời từ vàng thông qua hợp đồng cho thuê. Các thợ kim hoàn và nhà sản xuất dùng lượng vàng đi vay để phục vụ cho hoạt động sản xuất hàng ngày và trả lãi bằng vàng khi hợp đồng kết thúc.

SafeGold hiện trả mức lãi 2% cho các hợp đồng có tài sản bảo đảm và 4% cho hợp đồng không bảo đảm. Trước đó, lãi suất từng lên 3% và 5% đầu năm nay.

Một doanh nhân Mỹ tên Joseph cho biết ông đã tăng gấp đôi lượng vàng cho vay qua Monetary Metals trong năm qua khi giá vàng tăng mạnh. Ông nói: “Điều chắc chắn duy nhất tôi biết là tiền tệ sẽ mất giá”.

Ông cho vay với mức lãi 3,8% trả bằng vàng. Ông nói: “Các ngân hàng trung ương đang mua vàng với tốc độ phi thường. Chúng ta sống trong một thế giới nợ toàn cầu ở mức chưa từng có. Tích lũy vàng là quyết định dễ dàng và ít căng thẳng nhất”.

Cách thức cho thuê vàng

Hoạt động cho thuê vàng giống như một khoản vay, nhưng lãi tính bằng vàng chứ không quy đổi ra tiền mặt. Cách thức có thể khác nhau, nhưng logic cốt lõi giống nhau. Người sở hữu vàng cung cấp cho các nền tảng hoặc đơn vị cho thuê, sau đó vàng được cho doanh nghiệp vay.

Đối với thợ kim hoàn, nhà tinh luyện hoặc nhà sản xuất cần vàng để tạo sản phẩm, họ không phải chịu rủi ro về giá như việc vay tiền mặt để đi mua vàng. Họ có thể bán sản phẩm theo giá vàng tại thời điểm bán.

CEO Wade Brennan của Kilo Capital nói: “Việc thuê vàng giải quyết hai vấn đề. Nó cung cấp nguồn vốn họ cần và loại bỏ rủi ro giá. Nếu họ mua vàng bằng khoản vay ngân hàng, họ phải phòng hộ hoặc chịu rủi ro giá vàng”.

Tuy vậy, việc cho vay vàng cũng mang rủi ro. John Reade của Hội đồng Vàng Thế giới nói: “Việc cho vay vàng mang rủi ro là người vay không trả lại”.

Ông Reade nói rằng dù mức lãi suất nhìn có vẻ hấp dẫn, người nắm giữ vàng cần đánh giá uy tín và khả năng trả nợ của bên vay, đồng thời hành động hết sức thận trọng.

Rủi ro lớn nhất với bên cho thuê vàng là vỡ nợ. Dù hiếm, nhưng nếu doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc quản lý dòng tiền kém, họ có thể không trả đúng hạn, hoặc họ trả lại vàng giả, hoặc vàng không đúng độ tinh khiết ban đầu.

Ông Mathur của SafeGold thừa nhận lo ngại này và cho biết công ty kiểm định mọi thỏi vàng được trả lại. Weiner của Monetary Metals nói nền tảng của ông dùng bảo hiểm, kiểm toán, camera và hệ thống nhận diện tần số vô tuyến để hạn chế trộm cắp và gian lận, nhưng “không bao giờ có thể khẳng định không có rủi ro”.

CEO Tuohy của Goldstrom nói rằng hệ thống của công ty gắn chip vào từng món trang sức cho thuê. Các chip này gửi dữ liệu theo thời gian thực về nền tảng của Goldstrom. Ông nói: “Chúng tôi biến cửa hàng trang sức thành một két sắt”. Camera và cảm biến giám sát 24/7, còn công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm với rủi ro trộm cắp hoặc gian lận nội bộ.

Nếu thợ kim hoàn vỡ nợ, Goldstrom có quyền thu giữ và nung chảy trang sức để thu hồi vàng. Tuohy nói: “Mô hình này đã hoạt động tại Trung Đông từ năm 2006 và chưa từng có trường hợp vỡ nợ”.

Theo CNBC