‘Gia tài’ hơn 300 tỷ đồng của Thiên Ân

Tính đến tối 13/4, Hẹn em ngày nhật thực đạt doanh thu 100 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam, trở thành phim Việt thứ 7 trong năm 2026 gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ”. Riêng nửa ngày 13/4, phim thu 1,9 tỷ đồng với 21.522 vé bán ra trên 2.664 suất chiếu. Dịp cuối tuần, doanh thu mỗi ngày của phim dao động 7-8 tỷ đồng, giúp tác phẩm duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé.

Những cảnh quay lấy nước mắt khán giả trong Hẹn em ngày nhật thực.

Hẹn em ngày nhật thực là tác phẩm của đạo diễn Lê Thiện Viễn, khai thác câu chuyện tình yêu của hai nhân vật Thiên Ân (Thiên Ân) và An Thiên (Khương Lê). Trong phim, Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai nữ chính. Đây là dự án đánh dấu bước tiến rõ rệt của cô về diễn xuất sau vai diễn trong Công tử Bạc Liêu và Nụ hôn bạc tỷ .

Dàn diễn viên của phim quy tụ các gương mặt trẻ, kết hợp cùng một số diễn viên thực lực như NSND Lê Khanh, Lâm Vỹ Dạ… nhằm cân bằng yếu tố thương mại và diễn xuất. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn đặt vào tuyến nhân vật của Thiên Ân và Khương Lê - người gánh phần lớn cảm xúc và hành trình tâm lý của tác phẩm.

Điểm sáng của phim nằm ở diễn xuất tiến bộ của Thiên Ân. Những phân đoạn nội tâm, đặc biệt là cảnh đối thoại và chia tay của Thiên Ân được đánh giá là có sức nặng hơn so với các vai diễn trước.

Bên cạnh lời khen, Thiên Ân cũng thẳng thắn thừa nhận hạn chế về đài từ. Một số phân đoạn cần cao trào vẫn còn cảm giác “non”, đặc biệt ở những câu thoại dài hoặc đòi hỏi sự từng trải.

Ngoài ra, phim có nhịp kể tương đối chắc tay, phần hình ảnh được đầu tư, tận dụng tốt bối cảnh để tạo không khí lãng mạn pha chút u tối - phù hợp với chủ đề ký ức và định mệnh.

Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 trước khi rẽ hướng sang diễn xuất. Không qua đào tạo bài bản, cô thừa nhận xuất phát điểm là “con số 0” và chọn cách học hỏi qua từng dự án, khóa đào tạo ngắn hạn.

Vai Bảy Loan trong Công tử Bạc Liêu là bước khởi đầu, nhưng đến Nụ hôn bạc tỷ (211 tỷ đồng), cô mới thực sự ghi dấu tại phòng vé. Với Hẹn em ngày nhật thực , Thiên Ân tiếp tục củng cố vị trí, đồng thời cho thấy quyết tâm theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp.

“Tôi biết mình là tay ngang, nên chỉ còn cách nỗ lực để chứng minh bằng từng vai diễn”, cô chia sẻ.